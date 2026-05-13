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Ordre des Médecins du Gabon : l’élection fixée au 30 mai malgré les obstructions de la tutelle

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 9h50min
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Le bras de fer se durcit entre le Bureau sortant de l’Ordre national des médecins du Gabon (CNOM) et le ministère de la Santé autour du renouvellement des instances dirigeantes de l’organisation. En toile de fond, la modification du calendrier électoral et la suppression de certains critères d’éligibilité décidées par la tutelle. Alors que le scrutin devait initialement se tenir le 9 mai 2026, le processus a été perturbé par une vive contestation autour des conditions de candidature, notamment l’introduction d’un âge minimum de 45 ans pour les postes de président et de vice-président. Pour le Bureau du CNOM, de tels critères reposent pourtant sur des précédents jurisprudentiels ainsi que sur des références réglementaires observées dans plusieurs ordres professionnels au Gabon et à l’étranger.

Face aux décisions du ministère de la Santé, le Bureau du CNOM, conduit par le Dr Emmanuel Ogandaga, a choisi de maintenir le processus électoral et de fixer une nouvelle date au 30 mai 2026. Les responsables de l’Ordre ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une ingérence dans le fonctionnement d’une institution autonome. Dans un communiqué référencé n°001241/MS/CAB-M, le ministère avait pourtant ordonné le retrait des critères d’âge et d’ancienneté, la suspension de la campagne électorale ainsi que le report du scrutin, tout en annonçant la mise en place d’un comité électoral placé sous la supervision du secrétariat général du ministère. Une décision rejetée par le CNOM, qui estime agir dans le respect de ses textes internes et de la tradition ordinale.

Un conflit institutionnel aux enjeux de gouvernance

Pour justifier sa position, le Bureau du CNOM invoque notamment l’article 22 de son règlement intérieur, qui permet au Bureau de statuer sur les dispositions non prévues par les textes existants. Le Conseil rappelle également que d’autres ordres professionnels gabonais, comme celui des pharmaciens, imposent déjà des conditions d’âge et d’ancienneté pour accéder aux fonctions dirigeantes. Le CNOM cite en outre les exemples du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la France ou encore de la Belgique, où l’expérience professionnelle constitue un critère déterminant dans l’accès aux responsabilités ordinales. Selon ses dirigeants, ces exigences visent à garantir une gouvernance fondée sur l’expérience, la maturité et la déontologie.


Malgré les tensions, le Bureau du CNOM affirme vouloir poursuivre le processus électoral « dans un climat de sérénité et de confraternité ». Le chronogramme dévoilé prévoit la publication des candidatures le 15 mai, l’ouverture de la campagne électorale le 16 mai et la tenue de l’Assemblée générale élective le 30 mai 2026. Ce maintien du calendrier électoral marque ainsi une volonté du bureau de préserver sa pleine indépendance d’action et de respecter les textes qui fondent l’organisation.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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