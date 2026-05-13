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Gabon : le gouvernement et le FMI pour un partenariat soutenu

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 15h37min
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Le représentant du Fonds monétaire international pour le département Afrique, Alain Gaugris a rendu une visite de courtoisie ce 13 mai 2026 au vice-président du gouvernement Hermann Immongault. Occasion pour les deux hommes d’échanger sur les perspectives de coopération économique et financière, dans un contexte marqué par la volonté des autorités de renforcer la stabilité macroéconomique et de soutenir les réformes engagées par l’Etat. 

Au cours des discussions, le représentant du FMI a réaffirmé la disponibilité de son institution à accompagner le Gabon dans ses initiatives de développement. Alain Gaugris a notamment évoqué la demande officielle de programme formulée par les autorités gabonaises en mars dernier. Selon lui, les échanges ont porté sur l’état d’avancement des négociations, les prochaines étapes du processus ainsi que les contraintes macroéconomiques auxquelles le pays demeure confronté. Il a également insisté sur la nécessité d’un dialogue permanent afin de mieux soutenir la vision portée par le chef de l’État.

Un dialogue technique en voie de consolidation

S’exprimant sur l’état des relations entre le Gabon et le FMI, Alain Gaugris a salué la qualité des échanges entre les deux parties. Le diplomate a souligné que le dialogue était jugé satisfaisant aussi bien sur le plan technique que diplomatique, une dynamique qui permettrait d’avancer vers la conclusion d’un programme. Il a toutefois précisé que plusieurs paramètres devront être pris en compte, notamment le niveau de la dette publique, la stabilité macroéconomique nationale ainsi que la conjoncture économique de la sous-région.

Le représentant du FMI a également indiqué que cette rencontre avait permis d’identifier certaines contraintes à lever pour accélérer les négociations. Hermann Immongault, attentif aux préoccupations exprimées, a multiplié les échanges avec son interlocuteur afin d’examiner les solutions envisageables. Cette audience s’inscrit dans la stratégie du Gabon visant à consolider ses partenariats internationaux et à renforcer un climat économique favorable aux investissements. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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