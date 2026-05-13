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Fête de l’Europe : Cécile Abadie parie sur un avenir de prospérité partagée entre l’UE et le Gabon

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 9h45min
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Cécile Abadie, Ambassadrice de l'Union européenne au Gabon © D.R.
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Le 8 mai dernier, la délégation de l’Union européenne au Gabon a poursuivi son programme de célébration de la Fête de l’Europe 2026, avec une réception organisée à son siège de Kalikak en présence de membres du gouvernement, de diplomates et d’acteurs de la société civile. A cette occasion, Cécile Abadie, Ambassadrice de l’Union européenne au Gabon a dressé un bilan de la coopération entre Libreville et Bruxelles tout en pariant sur un avenir dans tourné vers la consolidation d’un partenariat économique durable. 

Le retour de la guerre en Europe, les tensions géopolitiques mondiales mais aussi les conflits sanglants en Afrique, sont plus que jamais l’occasion pour la diplomatie européenne de rappeler sa vision fondée sur « la coopération plutôt que le conflit » et sur le multilatéralisme que Cécile Abadie juge indispensable pour préserver « un système qui, malgré ses imperfections, protège les États ». La diplomate a mis en avant les avancées concrètes réalisées au Gabon à travers la stratégie Global Gateway. Elle a salué la signature du programme consacré à la modernisation et à la sécurisation du Transgabonais, soutenu par une subvention de 30 millions d’euros. L’Union européenne entend également accélérer ses investissements dans l’énergie avec la future ligne électrique reliant le barrage de Booué aux principaux centres économiques du pays ainsi que dans la gestion des déchets. « Notre ambition demeure de chercher la croissance sans renoncer à nos objectifs climatiques », a insisté Cécile Abadie.

Accompagner les ambitions de diversification économique du Gabon 

Accompagner la transformation économique du Gabon à travers le partenariat forestier et le programme NaturAfrica, soutenir les entreprises engagées dans la gestion durable des ressources et encourager la création de chaînes de valeurs entre l’Europe et l’Afrique, sont autant d’ambitions que l’Union européenne entend matérialiser avec son partenaire gabonais. « Nous pouvons faire ce chemin ensemble, dans un esprit de confiance mutuelle », a affirmé la diplomate, rappelant que l’agenda de diversification économique du Gabon rejoint les intérêts stratégiques européens.
Cécile Abadie a insisté sur la nécessité de placer les citoyens au centre de cette coopération. Education, solidarité, gouvernance et participation de la société civile demeurent, selon elle, les priorités essentielles pour construire « une Europe bienveillante et audacieuse » aux côtés du Gabon. Malgré quelques divergences récentes sur l’accord de pêche thonière, l’ambassadrice s’est voulue rassurante sur l’avenir des relations bilatérales « L’Union européenne restera votre alliée », a-t-elle déclaré, avant de conclure par un appel à renforcer « ce partenariat de choix et de confiance » entre les deux parties.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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