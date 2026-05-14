Gabon : 675 projets recensés dans le pays en 2025

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L’arrivée au pouvoir des militaires en août 2023 a considérablement boosté le secteur de la construction et des travaux publics. Entre aménagement des voiries publiques, relance des chantiers routiers, construction de bâtiments publics et de logements, les autorités de la transition n’ont pas lésiné sur les moyens. Toutes les provinces en ont bénéficié. Ainsi, la Cartographie nationale des projets de développement a recensé en 2025 675 projets répartis sur l’étendue du territoire.

Ce document conçu par le ministère de la Planification et de la Prospective est assez précis sur l’état de ces chantiers. Si 51,6% étaient en cours d’exécution, 24,7% n’avaient pas démarré pour 18,2% à l’arrêt. Sur ce point précis, il faut souligner que la mission d’inspection menée par le CTRI en 2025 pour identifier l’état d’avancement des chantiers lancés sous la transition avait mis en lumière de nombreux manquements. Parmi ceux-ci, des abandons de chantier alors même que l’Etat avait pour certains versé la totalité des sommes dues aux entreprises en charge des travaux. A cela s’ajoutent les dettes de l’Etat dues aux entreprises. Elles participent à ralentir les chantiers, impactant ainsi le calendrier de livraison.

Plus de rigueur dans le suivi des chantiers

Autres données intéressantes, les projets achevés et non livrés ou encore ceux non définis. La cartographie les situe respectivement à 3,1% et 2,5% en 2025. Des chiffres précis qui constituent un apport considérable dans la planification des budgets consacrés à l’investissement et dans le pilotage des projets.

Il faut dire que depuis des décennies, la gouvernance des affaires publiques a été marquée par un pilotage à vue et une absence de redevabilité. A travers le ministère de la Planification, auteur de cette cartographie nationale des projets de développement, le gouvernement veut désormais mieux fixer ses priorités, tout en situant de manière précise la chaîne de responsabilité en cas de manquements à l’exécution des chantiers publics.