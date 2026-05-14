Gabon : les héros gabonais ré-animés dans une série signée Lord Ekomy et CGI !

Ecouter l'article

Le Centre Gabonais de l’Innovation (CGI) a franchi une nouvelle étape dans la promotion de la mémoire collective et culturelle. L’institution a signé un accord avec le chanteur gabonais Lord Ekomy Ndong pour la promotion des ancêtres gabonais. La collaboration signée le lundi 11 avril tourne autour de la création d’une série de dessins animés consacrée à l’histoire des héros gabonais.

L’initiative qui unit l’acteur culturel et le Centre gabonais de l’innovation s’inscrit dans une volonté de revaloriser et promouvoir le patrimoine national. Mais aussi de transmettre l’histoire aux nouvelles générations et de remettre en lumière ces grandes figures et noms qui ont contribué à bâtir l’histoire du Gabon. À travers ce projet ambitieux, le CGI entend conjuguer culture, éducation et innovation pour offrir un contenu à la fois instructif, accessible mais aussi divertissant pour le jeune public.

Comme quoi les morts ne sont pas morts …

Au-delà de l’aspect artistique, cette future série représente une véritable opportunité pédagogique pour les enfants, les adolescents et aussi les adultes qui souhaitent renouer avec l’histoire du pays. Elle permettra aux plus jeunes de découvrir, voire de redécouvrir des noms emblématiques tels que le guerrier Wongo, Nyonda Makita dit Mavurulu, Emane Ntolé ou encore Yanga. Des personnalités qui ont fait le Gabon il y a des siècles. L’objectif est de leur redonner un coup de neuf à travers les outils modernes qui seront utilisés.

En effet, la création de ces dessins animés devrait se faire sur un format moderne, attractif et fédérateur dans l’optique de susciter l’intérêt des jeunes pour leur histoire. Et le choix porté sur Lord Ekomy Ndong est une façon d’allier ancienne et nouvelle époque en une seule personne. Ce partenariat est une nouvelle manière de raconter le Gabon, en mêlant création artistique et devoir de mémoire. En tout cas, ce projet fera des heureux à coup sûr !