Gabon : à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards alloués aux provinces ?

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En 2024, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait alloué 63 milliards de FCFA aux neuf provinces du Gabon dans le cadre d’un vaste programme de réhabilitation des infrastructures publiques. Cette enveloppe exceptionnelle faisait suite à une tournée nationale menée par le chef de l’État afin d’évaluer l’état de dégradation avancée des routes, établissements publics et équipements collectifs, dont certains n’avaient plus connu de travaux de modernisation depuis les années 1980. À chaque étape de cette tournée, près de 7 milliards de FCFA avaient été remis aux autorités locales, selon une clé de répartition définie en fonction des besoins prioritaires de chaque grande ville de la province et des projets identifiés sur le terrain.

Près de deux ans après le lancement de cette initiative, le constat apparaît pourtant contrasté. Si certaines voiries urbaines ont effectivement été réhabilitées, notamment dans plusieurs quartiers du Grand Libreville, de nombreux chantiers restent inachevés à travers le pays. Plus préoccupant encore, plusieurs projets n’auraient jamais réellement démarré. Cette situation a rapidement alimenté les interrogations au sein de l’opinion publique, d’autant que les populations concernées continuent de faire face à des infrastructures dégradées malgré les panneaux CTRI implantés pour signifier que la voie sera réhabilitée. Face aux critiques grandissantes, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) avait dépêché, en février 2025, des missions de contrôle dans plusieurs provinces afin d’évaluer l’utilisation effective des fonds alloués et la matérialisation concrète sur le terrain.

Un rapport attendu

Les conclusions préliminaires de ces missions auraient révélé de nombreuses irrégularités, notamment des retards injustifiés, des malfaçons importantes ainsi que des marchés exécutés partiellement ou jamais lancés. Une situation qui soulève inévitablement la question de la traçabilité des fonds publics et de la responsabilité des différents acteurs impliqués dans la gestion de ces milliards destinés au développement local. Interrogé dans une interview accordée au quotidien L’Union, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a affirmé que les dossiers avaient déjà été transmis à la justice par le CTRI. Il a également promis que les conclusions des missions de contrôle seraient rendues publiques, rappelant que « l’argent du contribuable n’est pas négociable ».

Malgré ces déclarations, l’attente autour de la publication officielle du rapport continue de nourrir les spéculations. Pour une partie de l’opinion, le retard observé dans la communication des conclusions fragilise le discours de rupture porté depuis le début de la transition. Présenté comme une nouvelle ère de gouvernance fondée sur la rigueur et la transparence, le pouvoir de la Cinquième République est aujourd’hui confronté à un test de crédibilité. Dans un contexte de défiance populaire exacerbée par des attentes pressantes, la publication rapide et intégrale de ce rapport apparaît désormais comme une nécessité politique.