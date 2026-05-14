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Nkoltang : la population sensibilisée sur l’impact du centre de traitement de déchets 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 mai 2026 à 13h31min
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Marie-Françoise Dikoumba entourée des autorités locales et des populations de Nkoltang © D.R.
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À Nkoltang, dans le deuxième arrondissement de la commune de Ntoum, la population a pris part, le mercredi 13 mai 2026, à une consultation publique consacrée au projet de construction du futur Centre d’enfouissement technique intégré de Valorisation et de Traitement des Déchets (CTVD). La rencontre, présidée par le gouverneur de l’Estuaire, Marie Françoise Dikoumba, a réuni les autorités administratives, locales et les riverains, dans un climat marqué par les échanges autour d’un projet présenté comme structurant pour la gestion des déchets dans la zone. 

Cette consultation visait à exposer les grandes lignes du projet, ses retombées attendues, mais aussi ses impacts environnementaux, rapporte l’Agence gabonaise de presse. Les organisateurs ont insisté sur l’importance d’associer les populations à cette démarche afin de répondre aux préoccupations du terrain et d’installer un dialogue autour d’une infrastructure appelée à améliorer durablement l’assainissement de la commune et de ses environs. À leur tour, les habitants de Nkoltang ont exprimé attentes et préoccupations quant aux effets du Centre de traitement de déchets dans le vie quotidienne.   

Une réponse aux défis environnementaux et sanitaires

Prenant la parole, le gouverneur Marie Françoise Dikoumba a tenu à préciser l’importance de cette initiative. En effet, c’est un «  projet structurant qui répond aux défis environnementaux et sanitaires auxquels les collectivités sont confrontées»,a-t-elle déclaré. Elle a également appelé les populations à accompagner ce chantier, pensé dans une logique de développement durable et d’intérêt collectif. Le coordinateur du projet CTVD Nkoltang, Yannick Edson Ongoundja, a pour sa part souligné que cette infrastructure ne se limitera pas au seul traitement des déchets.

Pour ce dernier, elle devrait aussi favoriser la création d’emplois et ouvrir des opportunités économiques, notamment au profit des jeunes. Cette étape de concertation rappelle d’ailleurs celle organisée en 2025 autour du projet de complexe pénitentiaire moderne de Nkoltang, qui avait déjà mobilisé les riverains sur les enjeux environnementaux et sociaux.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 mai 2026 à 13h31min
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