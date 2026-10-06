Gabon : lancement de la plateforme nationale d’action contre les plastiques

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Réunis ce mardi 6 octobre 2026 à Libreville, les représentants de l’administration publique, du secteur privé, des collectivités locales, de la société civile, du monde académique ainsi que des partenaires techniques et financiers ont officialisé la création de la Plateforme nationale d’action contre les plastiques (NPAP-Gabon). Conçue comme une plateforme destinée à fédérer les actions et à mieux organiser les initiatives contre les déchets, cette structure vise à élaborer une feuille de route nationale pour endiguer la pollution plastique.

Cours d’eau, mangroves, océans et écosystèmes : les dégâts causés par les rejets plastiques se multiplient. Face à ce constat, le ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat, chargé du Conflit Homme-Faune, Maurice Ntossui Allogho, a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective : « La pollution plastique n’est pas une personne. Aucune administration, aucune entreprise, aucune entité ne pourra la surmonter seule. C’est un défi qui nous concerne tous et que nous devons tous relever de commun accord et ensemble », a-t-il déclaré.

Des orientations stratégiques aux réalisations sur le terrain

Si le lancement marque le début de cette démarche, l’efficacité du dispositif dépendra de sa concrétisation. Pour le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la priorité est désormais de traduire les orientations du NPAP-Gabon en actions concrètes. La représentante résidente adjointe du PNUD, Soahangy Mamisoa Rangers, a insisté sur l’octroi de ressources suffisantes, soulignant que « le succès du NPAP du Gabon dépendra de notre capacité à transformer le dialogue d’aujourd’hui en actions concrètes, mesurables, financées et durables ».

Cap sur 2040 : fixer le cadre et renforcer la loi

L’événement donne également le coup d’envoi de l’élaboration de la stratégie nationale. Le directeur général adjoint de l’Environnement et de la Protection de la nature, Léonce Anvane Obame, a annoncé le démarrage des travaux d’un groupe d’experts travaillant à la rédaction de cette feuille de route, avec pour ambition d’ « mettre fin à la pollution plastique d’ici à 2040 ».

Pour soutenir ces objectifs, les autorités entendent réviser et consolider le cadre réglementaire existant, en ciblant particulièrement les textes sur la protection de l’environnement et l’interdiction des sachets plastiques à usage unique. À travers le NPAP-Gabon, l’État vise ainsi une meilleure gestion des déchets afin d’en limiter l’impact environnemental tout en accroissant leur valorisation.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire