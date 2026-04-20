Gabon : le PNUD réaffirme son appui aux priorités gouvernementales

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Ce 20 avril 2026 à Libreville, le vice-président du gouvernement Hermann Immongault a échangé avec la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Rokya Ye-Dieng, autour des priorités nationales et du renforcement de la coopération en matière de développement communautaire.

Dans un contexte où le Gabon cherche à accélérer la mise en œuvre de ses politiques publiques à fort impact social, cette rencontre entre Hermann Immongault et Rokya Ye-Dieng s’inscrit dans une dynamique de consolidation des partenariats stratégiques. L’objectif affiché : aligner les interventions du Programme des Nations Unies pour le Développement avec les priorités du gouvernement gabonais, notamment en matière de développement local et de transformation économique inclusive.

Accélérer les projets structurants à impact social

Partenaire historique du Gabon, le PNUD joue un rôle central dans l’accompagnement des États dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Cette audience a ainsi permis de faire le point sur les projets en cours, mais surtout d’identifier les leviers d’accélération nécessaires pour améliorer leur impact. « Nous sommes venus faire le point de certains projets prioritaires […] et voir comment nous pouvons les accélérer », a indiqué Rokya Ye-Dieng, soulignant l’importance d’un alignement stratégique avec les orientations gouvernementales.

À travers cette démarche, l’organisation onusienne réaffirme sa volonté de soutenir les initiatives visant à renforcer les dynamiques locales, à réduire les inégalités et à promouvoir une croissance plus inclusive. Les échanges ont particulièrement porté sur les projets de développement communautaire, considérés comme un levier essentiel pour améliorer les conditions de vie des populations. Dans un pays confronté à des défis persistants en matière d’accès aux services de base, l’appui technique et financier du PNUD apparaît comme un atout stratégique. Pour le gouvernement, il s’agit de traduire les ambitions politiques en résultats tangibles, notamment dans les domaines de l’emploi, de la cohésion sociale et de l’inclusion économique. Une approche qui nécessite une coordination étroite avec les partenaires internationaux.

Cette rencontre traduit également une orientation politique claire, celle de replacer l’humain au cœur des politiques publiques. En s’appuyant sur des partenaires comme le PNUD, les autorités gabonaises entendent renforcer l’efficacité de l’action publique tout en garantissant une meilleure prise en compte des besoins des populations. Cette coopération renouvelée illustre ainsi la volonté du Gabon de s’inscrire dans une trajectoire de développement durable, fondée sur des partenariats solides et une gouvernance orientée vers les résultats. Dans un environnement international marqué par des contraintes économiques croissantes, la capacité du pays à mobiliser et optimiser ces partenariats sera déterminante pour concrétiser ses ambitions de transformation économique et sociale.