Gabon : le ministère de la Santé sollicite plus de 131 milliards de FCFA de budget pour 2024

Ce dimanche 17 décembre 2023, le ministre de la santé et des Affaires sociales, le Pr. Adrien Mougougou, a été auditionné par les députés de la commission des lois de la santé et de la prévoyance sociale. Dans le cadre de l’amélioration des offres de santé conformément à la nouvelle vision sanitaire et sociale, le patron de ce département ministériel a fixé le montant des prévisions budgétaires pour l’année 2024 à 131 475 853 867 FCFA.

L’amélioration du système sanitaire du Gabon est une priorité inscrite dans la feuille de route du Comité pour la transition et la restauration des institutions ( CTRI). C’est dans cette optique que le Pr. Adrien Mougougou lors de son passage à l’assemblée nationale, a mis l’accent sur la nécessité de « proposer une meilleure offre de soins de santé aux populations ».

Se penchant sur les urgences de la liste des projets prioritaires du Plan de développement sanitaire récemment adopté, le membre du gouvernement a défendu une enveloppe de 131,5 milliards de FCFA en prévision de l’exercice budgétaire 2024. Une prévision inférieure au budget inscrit à la loi des finances rectificative 2022 qui était de 149,4 milliards de FCFA.

Un budget en baisse d’environ 17 milliards pour 2024

Axé sur « la prévention et la sécurité sanitaires pour réduire la mortalité maternelle et infantile, la lutte contre la VIH-SIDA par le renforcement de la sensibilisation et le dépistage, l’accès à la prise en charge thérapeutique, la formation et la mise à disposition des personnels spécialisés sur le territoire national et le soutien à la Politique sanitaire qui vise à assainir la gouvernance des programmes », ce budget bien qu’en baisse, témoigne du reprofilage de la stratégie sanitaire nationale.

Susceptible d’évoluer au regard des besoins urgents des populations et de l’attachement du Président de la transition à une offre de soins de qualité et équitable, ce budget devrait d’ores et déjà permettre à Adrien Mougougou, d’améliorer le rendement de ce secteur clé pour le développement d’une nation. Pour leur part, conscients des enjeux, les députés de la Transition ne devraient pas manquer d’accorder leur confiance au gouvernement Ndong Sima, qui a placé le bien-être des populations au centre de ses priorités.