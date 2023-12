Gabon : vers une baisse du coût des matériaux de construction ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’instar de ses collègues d’autres départements ministériels, le ministre des Mines, Hervé Patrick Opiangah défendait ce 19 décembre 2023 le projet de budget 2024 de son département. Dans la phase des questions – réponses, le membre du gouvernement est revenu sur la problématique du coût des matériaux de construction. Un dossier sur lequel ses équipes s’activent afin de répondre à cette demande des populations.

En hausse de 45 millions de fcfa, le budget prévisionnel défendu ce 19 décembre 2023 par le ministre des Mines Hervé patrick Opiangah devrait permettre d’implanter la vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Et pour cause, au titre des priorités pouvant améliorer le quotidien des populations, la question du coût des matériaux de construction. Un sujet qu’Hervé Patrick Opiangah a longuement évoqué, assurant aux députés de la commission des finances qu’un arrêté est en phase d’élaboration.

Le coût de la construction, un goulot d’étranglement pour les ménages et les promoteurs immobiliers

En effet, pour tenter de redynamiser un secteur du BTP entre autres, qui a généré en 2022 un chiffre d’affaires d’un peu plus de 139 milliards de FCFA comme indiqué dans le tableau de bord de l’économie, mais également de résorber la question de l’acquisition des biens immobiliers qui est au cœur des préoccupations du chef de l’Etat, le membre du gouvernement de transition entend oeuvrer à réduire le coût des matériaux. Profitant de son audition, les parlementaires ont donc souhaité en savoir plus tout en l’interpellant.

Se voulant rassurant notamment en ce qui concerne les matériaux des carrières, Hervé Patrick Opiangah a indiqué à ses interlocuteurs qu’un arrêté conjoint est en phase d’élaboration avec le ministère de l’Economie. Une réforme qui s’inscrit dans la droite ligne de la volonté des nouvelles autorités, d’offrir des logements à coûts modérés aux populations comme indiqué le 03 novembre dernier, le directeur général de la Société nationale immobilière (SNI), Herman Kamonomono, et qui devrait permettre d’apporter des réponses claires aux demandes formulées lors des assises nationales du début d’année.