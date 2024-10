Gabon : Space for giants et Conservation justice unis face au Conflit Homme-faune

Les Organisations non gouvernementales (ONG) Space for Giants (SFG) et Conservation Justice (CJ) ont procédé à la signature d’une convention de collaboration, le lundi 01er octobre 2024. Ce partenariat, qui s’étendra sur une durée de 15 mois, vise à développer des solutions durables concernant le Conflit Homme-faune (CHF) au moyen de la mise en place de clôtures électriques mobiles dans les provinces du Haut-Ogooué, de l’Ogooué-Lolo, de la Ngounié et de l’Ogooué-lvindo.

Le Gabon, qui a dédié une grande partie de son territoire à la conservation de la forêt avec la création de parcs nationaux, fait face à une montée des conflits homme-faune. Fort de ces tensions aux effets irréversibles, des voies de sortie de crise sont explorées. Toute chose qui justifie le partenariat entre SFG et CJ. Toutes les deux engagées dans la protection des espèces menacées et la préservation des écosystèmes.

Unies pour une meilleure gestion du conflit Homme-faune

La collaboration entre Space for Giants et Conservation Justice repose sur les compétences complémentaires des deux ONG. SFG se chargera de l’installation des clôtures électriques mobiles pour protéger les cultures des éléphants sans leur nuire. CJ, quant à elle, s’occupera de l’aspect communautaire, en identifiant les bénéficiaires potentiels et en les aidant dans leurs démarches auprès des administrations compétentes.

CJ mènera également des actions de sensibilisation pour assurer une gestion efficace des clôtures par les communautés locales des provinces cibles à savoir le Haut-Ogooué, l’Ogooué-Lolo, la Ngounié et l’Ogooué-lvindo. « Ce partenariat se distingue par un engagement fort en faveur de la sensibilisation, en mettant un accent particulier sur l’accès des communautés aux clôtures électriques mobiles, une solution pratique et immédiate à ce défi », a déclaré Eric Chehoski, le Directeur national de Space for Giants.

Selon les responsables de Conservation Justice, le conflit Homme-faune est une question qui, si elle n’est pas rapidement et efficacement adressée, pourrait non seulement aggraver les conditions de vie des populations locales mais également nuire aux efforts de conservation déployés dans le pays. « Le Conflit Homme-Faune n’a cessé de croître et devient une priorité pour toutes les structures actives dans la conservation de la faune et le développement durable », a déclaré Luc Mathot, le Directeur exécutif de l’ONG Conservation Justice.

La préservation de l’équilibre entre le développement humain et la protection des écosystèmes est un enjeu majeur pour le Gabon où plus de 80 % du territoire est couvert de forêts. Ce partenariat entre Space for Giants et Conservation Justice représente donc une étape cruciale dans la gestion du conflit Homme-faune au Gabon, avec l’espoir d’offrir des solutions concrètes et durables.