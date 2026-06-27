Justice internationale : le Niger claque la porte de la CPI

Ecouter l'article

Le Niger a officiellement demandé son retrait de la Cour pénale internationale (CPI) le 18 juin 2026. Cette décision intervient près d’un an après l’annonce faite avec ses alliés du Mali et du Burkina Faso. Niamey présente cette initiative comme une volonté de renforcer sa souveraineté, rapporte Jeune Afrique.

Le Niger a franchi une nouvelle étape dans son éloignement de la justice internationale. Le pays a transmis officiellement sa demande de retrait de la Cour pénale internationale. Cette démarche fait suite à l’annonce commune faite avec le Mali et le Burkina Faso. Les trois pays, réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), avaient déjà exprimé leur volonté de quitter l’institution.

Une rupture entre souveraineté nationale et justice internationale

Dans un communiqué, la CPI a confirmé avoir reçu la notification du Niger le 18 juin. Le retrait ne sera toutefois effectif qu’un an plus tard, conformément aux règles de la Cour. D’ici là, Niamey devra continuer à respecter ses obligations auprès de l’institution. Pour les pays de l’AES, cette décision s’inscrit dans une volonté de défendre leur souveraineté. En septembre 2025, ils avaient accusé la CPI d’être un « instrument de répression néocoloniale ».

De son côté, la Cour a rappelé que chaque État reste libre de rejoindre ou de quitter un traité international. Elle a cependant regretté le choix du Niger. Selon elle, ce départ pourrait affaiblir les efforts communs contre l’impunité des crimes les plus graves. Créée en 2002, la CPI a pour mission de juger les auteurs de crimes internationaux lorsque les États concernés ne peuvent pas ou ne souhaitent pas agir eux-mêmes.

Une décision qui ravive les critiques contre la CPI en Afrique

Malgré son rôle dans la lutte contre l’impunité, l’institution fait régulièrement face à des critiques. Dans plusieurs pays africains, certains responsables lui reprochent de s’intéresser davantage aux affaires du continent qu’à celles d’autres régions du monde. Avec ce retrait, le Niger confirme son rapprochement avec ses partenaires du Sahel et sa volonté de renforcer son autonomie politique. Cette décision relance ainsi les discussions sur l’avenir des relations entre la CPI et certains États africains.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire