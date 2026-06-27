Derniers articlesInternational

Justice internationale : le Niger claque la porte de la CPI

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 27 juin 2026 à 8h22min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Une vue de Niamey au Niger © D.R.
Ecouter l'article

Le Niger a officiellement demandé son retrait de la Cour pénale internationale (CPI) le 18 juin 2026. Cette décision intervient près d’un an après l’annonce faite avec ses alliés du Mali et du Burkina Faso. Niamey présente cette initiative comme une volonté de renforcer sa souveraineté, rapporte Jeune Afrique. 

Le Niger a franchi une nouvelle étape dans son éloignement de la justice internationale. Le pays a transmis officiellement sa demande de retrait de la Cour pénale internationale. Cette démarche fait suite à l’annonce commune faite avec le Mali et le Burkina Faso. Les trois pays, réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), avaient déjà exprimé leur volonté de quitter l’institution.

Une rupture entre souveraineté nationale et justice internationale

Dans un communiqué, la CPI a confirmé avoir reçu la notification du Niger le 18 juin. Le retrait ne sera toutefois effectif qu’un an plus tard, conformément aux règles de la Cour. D’ici là, Niamey devra continuer à respecter ses obligations auprès de l’institution. Pour les pays de l’AES, cette décision s’inscrit dans une volonté de défendre leur souveraineté. En septembre 2025, ils avaient accusé la CPI d’être un « instrument de répression néocoloniale ».

De son côté, la Cour a rappelé que chaque État reste libre de rejoindre ou de quitter un traité international. Elle a cependant regretté le choix du Niger. Selon elle, ce départ pourrait affaiblir les efforts communs contre l’impunité des crimes les plus graves. Créée en 2002, la CPI a pour mission de juger les auteurs de crimes internationaux lorsque les États concernés ne peuvent pas ou ne souhaitent pas agir eux-mêmes.

Une décision qui ravive les critiques contre la CPI en Afrique

Malgré son rôle dans la lutte contre l’impunité, l’institution fait régulièrement face à des critiques. Dans plusieurs pays africains, certains responsables lui reprochent de s’intéresser davantage aux affaires du continent qu’à celles d’autres régions du monde. Avec ce retrait, le Niger confirme son rapprochement avec ses partenaires du Sahel et sa volonté de renforcer son autonomie politique. Cette décision relance ainsi les discussions sur l’avenir des relations entre la CPI et certains États africains.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 27 juin 2026 à 8h22min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Gabon : le budget d’investissement de l’enseignement supérieur amputé de 106,8 milliards FCFA

27 juin 2026 à 8h25min

Banque : le Groupe BGFIBank consolide la confiance de ses partenaires grâce à une double certification

26 juin 2026 à 18h47min

PLFR 2026 : l’hôpital militaire de Ndjolé abandonné ?

26 juin 2026 à 17h18min

FEG : la deuxième édition du Gabon Economic Forum sous le signe de la croissance

26 juin 2026 à 17h07min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : le budget d’investissement du supérieur réduit de 106,8 milliards FCFA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : le budget d’investissement du supérieur réduit de 106,8 milliards FCFA
[#Journal] Le 19H30 du 26 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 26 Juin 2026
[#Reportage] PLFR 2026 : l'hôpital militaire de Ndjolé abandonné ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] PLFR 2026 : l'hôpital militaire de Ndjolé abandonné ?
[#Reportage] Gabon : Biweni Diala parle développement local 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Biweni Diala parle développement local
[#Déclaration] Joêl Ngoueneni veut structure la majorité pro-Oligui 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Déclaration] Joêl Ngoueneni veut structure la majorité pro-Oligui
[#Reportage] Gabon : le projet de loi de programmation sécuritaire adopté en Conseil des ministres 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : le projet de loi de programmation sécuritaire adopté en Conseil des ministres
S'abonner
Bouton retour en haut de la page