Eurobond : le Gabon lève 524 milliards de FCFA à un taux de 9,375 %

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Le gouvernement a bouclé, le 30 juillet 2026, une nouvelle opération sur le marché international de la dette en levant 920 millions de dollars, soit environ 524 milliards de FCFA. Supérieur de 22,7 % aux 750 millions de dollars initialement recherchés, cet Eurobond à sept ans est assorti d’un coupon de 9,375 % et de trois années de différé. Si Libreville obtient de meilleures conditions qu’en février 2025 et se félicite d’une demande soutenue des investisseurs, le niveau du taux rappelle une réalité moins confortable : la signature gabonaise demeure considérée comme risquée et se finance encore à prix fort.

L’opération constitue incontestablement un succès en matière de mobilisation de ressources. Alors que l’État recherchait initialement 750 millions de dollars, les souscriptions auraient dépassé le milliard, permettant au gouvernement d’arrêter finalement l’émission à 920 millions. Le règlement devrait intervenir autour du 5 août 2026 et les obligations arriveront à échéance en 2033. Pendant les trois premières années, le Gabon acquittera les intérêts sans commencer à amortir le principal, offrant ainsi au Trésor une respiration immédiate.

Mais derrière le volume levé se trouve la question essentielle du prix de cet argent. Avec un coupon annuel de 9,375 %, chaque milliard emprunté génère mécaniquement une charge d’intérêts substantielle. Sur 920 millions de dollars, le coupon représente environ 86,25 millions de dollars d’intérêts par an, soit autour de 49 milliards de FCFA, avant prise en compte du remboursement du capital et sans préjuger du coût effectif de l’opération. Autrement dit, la réussite de la levée ne saurait être appréciée uniquement à l’aune de la sursouscription.

Des conditions améliorées, mais un argent toujours coûteux

Comparativement à février 2025, certains indicateurs évoluent néanmoins favorablement. Le Gabon avait alors mobilisé 570 millions de dollars avec un coupon de 9,5 % et une échéance en 2029. Dix-sept mois plus tard, le montant emprunté augmente de 61,4 %, la maturité s’allonge jusqu’à sept ans et le coupon diminue légèrement de 12,5 points de base. Cette capacité à emprunter davantage sur une durée supérieure constitue un signal que le gouvernement peut légitimement mettre en avant.

Il serait toutefois prématuré d’en conclure que le coût de financement du Gabon s’est considérablement amélioré. Le coupon n’est qu’un élément de l’équation. En 2025, les titres avaient notamment été placés sous leur valeur nominale, faisant grimper leur rendement initial à 12,7 %. Pour établir une comparaison rigoureuse, il faudra donc connaître le prix d’émission, le rendement effectif ainsi que l’ensemble des commissions et frais associés à l’opération de juillet 2026. À défaut, le 9,375 % constitue un indicateur important, mais incomplet.

Le Cameroun rappelle le poids de la prime de risque gabonaise

La comparaison régionale permet également de relativiser la performance. Le Cameroun avait mobilisé 750 millions de dollars le 30 janvier 2026 sur une maturité comparable de sept ans. Yaoundé avait parallèlement mis en place un mécanisme de couverture dollar-euro permettant, selon les données communiquées par les autorités camerounaises, de ramener son coût effectif annoncé à 7,79 % en euros. Le Gabon emprunte donc davantage, mais supporte, au regard des informations actuellement disponibles, une rémunération sensiblement supérieure exigée par les investisseurs.

Cette différence ne relève pas simplement d’une négociation bancaire. Elle traduit aussi la perception du risque souverain. Un mois avant l’opération, Moody’s avait maintenu la notation du Gabon à « Caa2 » tout en faisant passer sa perspective de « stable » à « négative », évoquant notamment des besoins importants de financement et des contraintes persistantes d’accès aux ressources. La forte demande enregistrée pour l’Eurobond ne signifie donc pas nécessairement que les investisseurs considèrent la dette gabonaise comme peu risquée : un titre rémunéré à plus de 9 % peut précisément être attractif parce que le risque est rémunéré en conséquence.

524 milliards : pour financer quoi précisément ?

C’est désormais sur l’utilisation des fonds que l’exécutif sera particulièrement attendu. Le gouvernement indique que « le produit net de cette émission sera affecté au financement des projets d’investissement de l’État ainsi qu’au remboursement d’arriérés ». Une formulation qui nécessite une transparence accrue, d’autant que les engagements concernés seraient notamment des créances commerciales extérieures et multilatérales, et non exclusivement les arriérés dus aux entreprises installées au Gabon.

L’enjeu est majeur. Emprunter à 9,375 % pour financer une infrastructure productive capable de générer de la croissance, des recettes fiscales ou des économies d’importations n’a pas la même portée économique que recourir au même financement pour couvrir des dépenses courantes ou simplement repousser des échéances. À ce niveau de rémunération, chaque franc emprunté devrait être orienté vers des investissements dont l’utilité économique et sociale peut être mesurée. La question n’est donc plus seulement de savoir combien le Gabon peut emprunter, mais ce que chaque milliard emprunté rapportera durablement au pays.

Une marge supplémentaire qui appelle à la prudence

L’opération reste par ailleurs comprise dans l’autorisation prévue par la loi de finances rectificative promulguée le 17 juillet 2026. Celle-ci ouvre une capacité d’endettement international allant jusqu’à 857,9 milliards de FCFA, soit approximativement 1,5 milliard de dollars. Avec 920 millions de dollars désormais mobilisés, près de 61 % de cette enveloppe serait déjà consommée, laissant théoriquement quelque 580 millions de dollars supplémentaires accessibles, même si aucune nouvelle émission n’a été annoncée.

Un autre élément mérite néanmoins clarification : la loi de finances rectificative évoquait une durée pouvant atteindre dix ans, alors que le marché n’a finalement accordé que sept années. Ce décalage n’est pas anodin. Plus la maturité est courte, plus rapidement l’État devra dégager les ressources nécessaires à l’amortissement du principal. Les trois années de différé repoussent certes cette pression, mais ne la suppriment pas. À partir de leur expiration, le service de la dette pèsera davantage sur les finances publiques.

Transformer la confiance des marchés en résultats économiques

Le gouvernement voit dans la sursouscription une manifestation de la « confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de la signature et la trajectoire de réformes engagée par le Gabon ». L’argument peut s’entendre : obtenir 920 millions de dollars dans un environnement financier international sélectif signifie que le pays conserve un accès aux marchés. Les discussions engagées avec le Fonds monétaire international, avec une nouvelle mission annoncée à Libreville en septembre, peuvent également contribuer à améliorer la lisibilité de la trajectoire budgétaire gabonaise.

Mais la véritable performance ne se mesurera pas le 5 août, au moment où les ressources seront encaissées. Elle se mesurera dans quelques années, lorsque viendra l’heure d’en évaluer l’utilisation et d’en rembourser le principal. Routes, énergie, eau, infrastructures productives, diversification économique : si les 524 milliards de FCFA contribuent effectivement à renforcer la capacité productive du pays, cette dette pourra être défendue comme un levier d’investissement. Dans le cas contraire, elle viendra simplement grossir une charge financière déjà importante.

Le Gabon vient donc de réussir une levée de fonds. Il lui reste à réussir l’essentiel : transformer une dette coûteuse en investissements suffisamment productifs pour que les générations appelées à la rembourser puissent également en percevoir les bénéfices.