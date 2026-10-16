Gabon : Le Pr. Guy Rossantaga Rignault nouveau médiateur de la République !

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Le Conseil des ministres du jeudi 15 octobre 2026, présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema, a nommé le Pr. Guy Rossantaga Rignault Médiateur de la République, Défenseur des droits. L’universitaire émérite succède dès lors à Alexis Boutamba Mbina, en poste depuis le 28 avril 2023.

À l’heure où les tensions sociales s’expriment avec force, cherté de la vie, pénuries et attentes de justice, le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de confier l’une des institutions les plus sensibles de la République à un homme de savoir. Le but est d’établir que la médiation est de nos jours un instrument de régulation sociale.

Guy Rossantaga Rignault de retour aux affaires !

L’universitaire devra apporter ce que la scène politique offre rarement. À savoir le recul, la rigueur et l’autorité intellectuelle. D’ailleurs, le Pr. Guy Rossantaga Rignault est reconnu une capacité à analyser les conflits avant de les trancher, à distinguer l’urgence de l’essentiel et à parler le langage du droit sans renoncer à celui du dialogue.

Dans une institution chargée de protéger les citoyens contre les dysfonctionnements de l’administration, cette culture de la méthode est un atout. Car la quiétude sociale repose d’abord sur l’application stricte des règles qui organisent la vie en commun notamment l’égalité devant le service public, le respect des procédures, la sanction des abus.

Quand la règle s’applique à tous, la confiance revient. Quand elle fléchit, la défiance s’installe. Mais la rigueur seule ne suffit pas. Le Médiateur est aussi appelé à rétablir le dialogue social comme pont entre gouvernants et gouvernés, entre administration et usagers, entre partenaires sociaux. Ce pont solide suppose des interlocuteurs écoutés, des réponses visibles et des délais tenus. Les attentes sont connues pour le Pr. Rossantaga Rignault.