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Gabon : Marcel Abeke nommé PCA de Comilog !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 octobre 2026 à 6h29min
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Le ministre gabonais du Pétrole Marcel Abéké © D.R.
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À l’issue du Conseil des ministres présidé, ce jeudi 15 Octobre 2026, par Brice Clotaire Oligui Nguema, l’ancien ministre du Pétrole et du Gaz lors de la transition de 2023, Marcel Abeke a été nommé Président du conseil d’administration (PCA) de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Cette décision acte le retour, au sommet de l’entreprise, d’un homme qui l’a dirigée pendant plus de 20 ans.

Pour l’ancien ministre des Hydrocarbures, c’est un retour aux sources. De 1989 à 2011, il a occupé les fonctions d’Administrateur directeur général de Comilog. À ce poste, Marcel Abeke a laissé son empreinte dans la première société minière du pays, deuxième producteur mondial de minerai de manganèse, dont la mine de Moanda est une référence. Des symboles forts comme l’hôpital de Moanda et le cercle d’Owendo en sont la preuve.

Marcel Abeke de retour à la maison mais sous une nouvelle casquette

Après son poste d’administrateur directeur général de la Comilog, son parcours s’est poursuivi au sein d’Eramet, maison mère de la société gabonaise. Là-bas il a exercé comme directeur exécutif chargé du développement du groupe en Afrique. Son engagement politique débute en mars 2023, quand il est nommé Haut-commissaire de la République par Ali Bongo Ondimba. Malgré le changement de dirigeants la confiance de l’État lui reste intact.

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Puisqu’une fois Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir, il entre au gouvernement de la Transition en septembre de la même année, comme ministre des Hydrocarbures. À l’époque, L’État gabonais détenait 31,3 % du capital de la Comilog. En tant que PCA, Marcel Abeke aura pour mission de veiller aux grandes orientations stratégiques de l’entreprise, en lien avec les actionnaires et la direction générale.

Pour de nombreux observateurs, sa connaissance intime de la société, de ses équipes et de ses défis industriels constitue un atout de poids. Sa nomination est aussi perçue comme un signal de continuité et d’expérience, à un moment où le secteur minier gabonais est appelé à créer plus de valeur localement. Seulement le point d’interrogation demeure sur les priorités que le nouveau PCA fixera à Comilog. Son retour est, en tout cas, très attendu.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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