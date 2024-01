Gabon : inauguration du siège social de la Holding HPO & Associés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au terme de 3 années de dur labeur, le nouveau bâtiment de la Holding HPO & Associés est enfin sorti de terre. C’est donc au sein de ce bâtiment ultra-moderne et flambant neuf situé dans le 2ème arrondissement de la commune portuaire d’Owendo que s’est déroulé ce vendredi 12 janvier 2024 son inauguration. Un édifice destiné à abriter les différentes filiales du groupe, afin de répondre aux besoins des équipes et faciliter la collaboration et le partage dans le travail.

C’est en présence du promoteur Hervé Patrick Opiangah, du maire de la commune d’Owendo le Général de Brigade Arnaud Sandri Nombo, du Président de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG), par ailleurs président directeur général du Groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima, de l’administrateur directeur général de la Comilog Leod Paul Batolo, du Président directeur général de la Compagnie du Komo Christian Kerangall, du fondateur du Groupe CECA Gadis Michel Essonghe et de nombreuse personnalité politique à l’instar du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier que s’est déroulée cette cérémonie d’inauguration.



Baptisé « Georges Mouele » en hommage au grand-père du promoteur, ce bâtiment conçu par la jeune architecte gabonaise Jennyfer Batolo allie à la fois modernité, élégance et sobriété. Il témoigne de la bonne volonté du capitaine d’industrie à encourager la jeunesse gabonaise afin que celle-ci apporte leur pierre à l’édifice de construction du Gabon. « Votre vision inspirante et votre exigence d’excellence traduisant votre amour de la beauté ont été le pilier de ce projet et c’est avec fierté que nous avons contribué à la matérialisation de toutes ces années de travail acharné» a déclaré Jennyfer Batolo, qui n’a pas manqué d’exprimer toute sa gratitude à l’endroit de Hervé Patrick Opiangah pour la confiance accordé il y’a 3 ans.

Le représentant des administrateurs de la Holding HPO & Associés Lin Joël Ndembet © GMT

Une démonstration de la fibre patriotique d’Hervé Patrick Opiangah qui traduit l’engagement de ce self made man à promouvoir les industries nationales afin de renforcer le tissu économique du pays comme l’a indiqué le représentant des administrateurs Lin Joël Ndembet « La Holding du Groupe HPO & Associés regroupe plusieurs entreprises qui contribuent, chacune dans son domaine d’activités, au développement de notre tissu économique, à la création d’emplois et de la richesse nationale. Comptant près de 337 Gabonais, elle ambitionne d’offrir à terme, d’ici 3 à 5 ans, 3000 emplois directs à nos compatriotes ».

La Holding HPO & Associés vecteur du développement de l’économie au Gabon

Il faut souligner que ce nouveau bâtiment abritera les différentes entreprises regroupées au sein de la Holding qui contribue au développement économique et industriel du Gabon. Il s’agit entre autres de la SOGADA, la Société agro-industrielle qui contribue à accroitre la production nationale, vecteur de l’autosuffisance alimentaire, de la SGTP et SGTP-Mines, qui se positionnent stratégiquement sur le marché des travaux publics, du transport, des mines et des carrières et se dressent en réel partenaire pour la construction des infrastructures de notre pays.

Vue aérienne du siège de la Holding HPO & Associés © GMT

Médical Pro, l’entreprise qui répond à la préoccupation des Gabonais d’avoir accès à des soins de bonne qualité tout en étant accompagné par des spécialistes avérés, La société TRYAM, laquelle assure la logistique des énergies nécessaires pour l’approvisionnement des centrales en électricité de la Société d’energie et d’eau du Gabon (SEEG), mais aussi des usines industrielles de l’hinterland et du réseau des stations-services à 1’échelle nationale aux cộtés des marqueteurs tels que Gab’oil, Ola énergie, Total et Petro Gabon et enfin la SCI Moukouti, qui imprime sa marque dans I’immobilier et apporte une réponse à la problématique du logement.

De la gauche vers la droite Christian Kerangall, Hervé Patrick Opiangah et le Général de Brigade Arnaud Sandri Nombo lors de la visite © GMT

À noter que ce bâtiment flambant neuf est érigé aux normes internationales, réunissant toutes les commodités pour garantir l’agilité et la flexibilité des équipes. Il est composé d’un open space de 200 mètres carrés, de 18 bureaux interconnectés, et d’une grande salle de réunion. Le confort et la beauté des lieux sont deux points forts qui participeront à créer une ambiance de travail chaleureuse afin de répondre aux besoins des équipes, mais aussi faciliter la collaboration.