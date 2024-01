Canal+CAN disponible dès ce 14 janvier !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au fil des ans CANAL+ se bonifie et ne cesse d’innover afin de satisfaire sa clientèle. La dernière innovation est une chaîne dédiée à la plus grande compétition de football africain dénommée Canal + CAN qui sera disponible dès le 14 janvier 2024 sur le canal 9.

Dans le souci de satisfaire ses clients mais surtout d’être au cœur de cette fête africaine dédiée au sport roi, Canal+ lance la chaîne Canal+ CAN. Une nouveauté qui fera voyager les téléspectateurs dans les rues, les plateaux de télévision ainsi que les stades de la Côte d’Ivoire. Afin que ces derniers vivent et expérimentent la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Total Energies 2023 de façon unique.



Rythmez aux sensations CAN dès le 14 janvier sur le Canal 9



Dès le 14 janvier, les téléspectateurs pourront regarder des programmes à couper le souffle axés sur la Coupe d’Afrique des Nations. Notamment des documentaires inédits sur le parcours des pays sélectionnés. Des émissions en direct à travers lesquelles le public pourra découvrir le pays hôte. A travers sa culture, sa géographie, les visages qui font la Côte d’Ivoire.

Mais également des plateaux spéciaux animés par des experts qui décrypteront l’actualité. Non sans manquer l’émission de qui enjaille les abonnés de Canal+ « le parlement du rire ». Il faut dire que ces moments uniques seront vécus par le public en HD jusqu’au 11 février 2024. Pour l’événement, plus d’une centaine de journalistes, de reporters, techniciens et autres ont été mobilisés et déployés afin de partager et offrir plus de 200 heures de divertissement.

On peut dire que pour cette 34ème édition Canal+ a mis les petits plats dans les grands. Rappelons que pour cette édition 2023, 24 pays répartis en 6 groupes vont s’affronter sur le terrain. Pour cette CAN Total Energies qui s’annonce « chic », les abonnés Canal+ auront droit à 52 matchs qui seront disputés sur 6 stades et dans 5 villes.