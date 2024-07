Gabon : la malbouffe un véritable poison pour les populations

Ecouter l'article

Si plusieurs personnes sont friandes de la nourriture de rue qui peut causer des problèmes de santé, un autre danger guette également les populations à savoir, « la malbouffe ». Selon les spécialistes, elle est néfaste pour la santé, car regorgeant de mauvaises qualités nutritives pour des personnes qui s’y adonnent régulièrement.

Dans la mémoire collective, manger des hamburgers, des pizzas, des ailes de poulet communément appelés nike, le poisson braisé, ou encore l’un des plats favoris des gabonais, le spaghetti viande vendu en cafétéria, c’est mal se nourrir. Or, cela n’est qu’une partie de l’iceberg. En effet, la nourriture produite industriellement peut également contribuer à la mauvaise alimentation des consommateurs. Il s’agit de la malbouffe, qui a des effets néfastes, notamment le risque de décès prématuré comme l’a indiqué le rapport du comité expert du Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition.

La malbouffe un vrai problème de santé publique

Tout n’est pas de manger pour se remplir le ventre. Les consommateurs devraient prendre en compte les risques engendrés par des produits alimentaires bourrés d’additifs et de conservateurs. En effet, selon des experts britanniques, la malbouffe peut entraîner des carences alimentaires en vitamine D et B12, en cuivre et en sélénium, entraînant une maladie rare : la neuropathie optique. Aussi, la consommation d’aliments trop gras, trop sucrés et surtout dépourvus d’antioxydants augmente le risque de développer les cancers de la prostate, du pancréas, de l’intestin et de l’utérus. Mais elle peut également causer une augmentation de la pression artérielle avec comme conséquence, un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires.



Alors que ces pathologies font déjà des ravages au Gabon, notamment le cancer du col de l’utérus, qui cause à 88% la mort des femmes, selon les récentes statistiques rendues publiques, et l’AVC dont la prévalence est estimée à 42%, de bonnes pratiques alimentaires pourraient contribuer à une baisse des cas. Ces données inquiétantes devraient amener le gouvernement à prendre des mesures drastiques pour le bien-être des populations. À ce propos, le rapport de septembre 2023 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) portant sur l’alimentation, la santé, la nutrition et les styles de vie des adolescents en milieu scolaire au Gabon interpellait déjà le gouvernement gabonais sur le régime alimentaire des apprenants.