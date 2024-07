Gabon : 61% des hommes ont des partenaires multiples en 2021

Ecouter l'article

C’est ce que nous révèle le rapport sur le VIH et l’hépatite B publié en juin 2023 dans le cadre de la 3ème Enquête Démographique et de Santé (EDS III) 2019-2021. Les statistiques indiquent qu’au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête, 61% des hommes âgés de 15 à 49 ans ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non-cohabitant.

Les résultats de l’enquête réalisée au cours de l’Enquête démographique et de Santé 3 ( EDS III) pour le compte de l’année 2019-2021, montrent que le pourcentage d’hommes dont l’âge est compris entre 15 à 49 ans, exactement 61% d’hommes ont déclaré avoir eu des rapports sexuels avec une partenaire autre que la sienne, contre 39% de femmes.

Les hommes plus enclins à multiplier les partenaires

Dans l’imaginaire collectif, le VIH/ Sida et les IST sont assez féminisés et ce pour la simple raison que les femmes sont souvent, à tort, perçues comme des réceptacles. Or, les chiffres de l’EDS III épinglent principalement les hommes comme étant les plus susceptibles d’avoir des comportements à risque. Toute chose qui nécessite des nuances importantes dans la perception de la réalité par des compatriotes.

En outre, le rapport précise que « parmi les hommes de 15–49 ans, 13 % ont déclaré avoir déjà eu des rapports sexuels payants, 6 % ont déclaré en avoir eu au cours des 12 derniers mois, dont 89 % avec un condom au cours des derniers rapports sexuels payants ». Devant de tels chiffres, le ministère de la Santé devrait plus que jamais intensifier les campagnes de sensibilisation afin d’inciter les populations à responsabiliser leurs comportements sexuels.