Gabon : vers le lancement du plan triennal pour le développement et la promotion de l’économie sociale

Le mercredi 24 juillet 2024, le représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) au Gabon, Eric Volibi s’est entretenu avec la ministre du Commerce des PME-PMI chargé des Activités génératrices de revenus, Parfaite Amouye Ollame. Au menu de leurs échanges, le lancement du plan triennal pour le développement et la promotion de l’économie sociale en septembre prochain.

C’est au cabinet de Parfaite Amouyeme Ollame que les deux personnalités ont passé en revue les projets de l’UNESCO. Une rencontre au cours de laquelle Eric Volibi a réaffirmé l’engagement de l’institution onusienne à accompagner le Gabon dans le développement de son économie sociale.

Démarrage du plan triennal en septembre 2024

Le plan triennal vise à renforcer les capacités des acteurs de l’économie sociale, à améliorer les politiques existantes et à sensibiliser la population aux avantages de l’économie sociale et solidaire. Toute chose qui devrait contribuer à créer un environnement favorable à l’innovation sociale et à la croissance économique inclusive. « Ce plan triennal sera décliné en plusieurs phases. Il y aura une phase normative, une révision de la politique de l’économie sociale et solidaire au Gabon et une phase de sensibilisation », a précisé le représentant de l’Unesco au micro de Gabon 1ère.



Les deux parties ont évoqué d’autres sujets d’intérêt commun. Il s’agit entre autres de la quatrième et dernière phase du programme de transformation en entreprises sociales pour les jeunes et les femmes dans la ville de Tchibanga, province de la Nyanga. « Il était question également de faire le bilan de l’activité que l’Unesco et son département établi à Tchibanga. L’activité relative à la pisciculture hors sol a été lancée il y a environ 4 mois », a ajouté Eric Volibi. C’est donc en prélude d’une visite de terrain que les deux personnalités ont abordé ce sujet. Cet ensemble de projets illustre l’engagement de l’institution onusienne en faveur du développement du pays.