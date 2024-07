Gabon : vers la mise en place des brigades mobiles de surveillance et de protection des zones de servitude

Ecouter l'article

Le gouvernement de la Transition était réuni le 23 juillet 2024 autour du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le cadre du traditionnel Conseil des ministres. Réaffirmant sa détermination à transformer le pays, le Conseil a adopté le projet de décret visant à mettre en place des brigades mobiles de surveillance et de protection des zones de servitude.

Soucieux de réformer le pays, le gouvernement a délibéré en Conseil des ministres sur un certain nombre de projets de décrets. Parmi ceux-ci, le projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement des brigades mobiles de surveillance et de protection des zones de servitude qui sont créées au voisinage des sites naturels et des ouvrages de collecte, de stockage et d’écoulement des eaux pluviales.

Bientôt une Brigade pour lutter contre les constructions anarchiques

La problématique des constructions anarchiques dans notre pays occasionne des répercussions graves, notamment pour les populations les plus vulnérables résidant près des bassins versants. C’est donc sur présentation du ministère des Travaux publics que ledit projet de texte a été examiné puis adopté au cours de cette séance de travail, qui s’est déroulée en présence du président de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ainsi pour préserver les zones dites sensibles les brigades mobiles procéderont « aux opérations de sensibilisation, d’éducation et de formation des usagers, ainsi que par la mise en œuvre des mesures de prévention et de répression » et dans le cas échéant, elles exerceront l’action publique prévue par les textes en vigueur.

Afin de mener à bien cette initiative, il est prévu une répartition à travers le pays des brigades qui seront placées sous la responsabilité du Directeur de l’assainissement et constituées d’Officiers de Police Judiciaire à compétence spéciale du ministère en charge des infrastructures. Pour étendre leurs actions et sévir à tous ceux qui participent à la destruction des ouvrages de stockage et d’écoulement des eaux pluviales, le ministère des Travaux publics, s’il le souhaite pourra solliciter l’aide des agents des forces de sécurité et de défense.