Gabon : ouverture du congrès international des psychologues du travail des pays du Sud

Ce mardi 23 juillet 2024 s’est ouvert à Libreville, le 4e congrès du Réseau des psychologues du travail des pays du Sud ( Réseau PTO-Sud) sous le thème « La psychologie du travail face aux transformations et aux crises sociales et économiques dans les pays du Sud ». Une rencontre scientifique au cours de laquelle les congressistes auront l’occasion d’échanger sur l’importance du psychologue de travail dans un monde en constante mutation.

L’Université Omar Bongo (UOB) a servi de cadre au lancement du 4e congrès du Réseau des psychologues du travail et des Organisations des pays du Sud ( Réseau PTO-Sud). Un événement qui s’est ouvert en présence du Président du Réseau PTO-Sud, René Mokounkolo, du vice-recteur de l’UOB, le Pr. Charles Edgard Mombo et de nombreux participants. « Après le Maghreb hier, l’Afrique centrale aujourd’hui. Ce congrès est l’occasion de nous construire et de défendre l’identité disciplinaire et sociale commune » a déclaré le Président du Réseau PTO-Sud.

L’importance du psychologue de travail

Dans une pays en proie à plusieurs évolutions, et dans un contexte de transition, le Vice-recteur de l’Université Omar Bongo (UOB), a tenu à rappeler aux congressistes, l’importance du thème retenu. « De nombreux bouleversements ont marqué le monde et surtout le milieu professionnel pendant la crise sanitaire de Covid-19 (…). Ce n’est qu’en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux, qui visent à conjuguer des efforts entre experts pour la destinée des pays du Sud » a martelé le vice-recteur de l’UOB, le Pr. Charles Edgard Mombo.

Notons que trois jours durant, les panélistes auront à cœur de réfléchir sur des pistes d’évolution dans le monde du travail, en agissant notamment sur les facteurs qui entravent le bien être des travailleurs. Une contribution positive qui permettra d’aboutir à une implantation continue du Réseau PTO-Sud, mais aussi de maximiser les connaissances du plus grand nombre de participants.