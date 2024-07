Gabon : Okondja dispose désormais d’un hôpital départemental

Ecouter l'article

La livraison des hôpitaux départementaux est en bonne voie. En effet, c’est en présence du ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou que le Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à l’inauguration de l’hôpital départemental d’Okondja dans la province du Haut-Ogooué le week-end écoulé.

Enfin, les populations d’Okondja dans la province du Haut-Ogooué pourront désormais bénéficier de soins de santé de qualité dans un environnement sain et un cadre adéquat. Et ce grâce à l’infrastructure hospitalière moderne construite dans le cadre de la convention signée avec l’Agence française de développement (AFD) pour un coût global de plus d’un milliard de FCFA inauguré le samedi 20 juillet par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Notons que ce projet était inscrit dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT) du gouvernement déchu d’Ali Bongo Ondimba et a permis la réhabilitation globale de 8 structures sanitaires départementales situées dans 4 provinces cibles dont le Woleu-Ntem, l’Ogooué-Ivindo, la Ngounié et le Haut-Ogooué.

Enfin, un hôpital départemental à Okondja

Cet établissement sanitaire est le 8ème et dernier hôpital départemental réhabilité dans le cadre du projet initié par le gouvernement gabonais afin d’améliorer le système de santé et l’efficacité des pratiques des soins de proximité. L’hôpital départemental d’Okondja est doté des équipements techniques destinés à la médecine, à la néonatalogie, au Laboratoire d’analyses et au Bloc opératoire. En vue d’assurer son fonctionnement optimal, le Pr.Adrien Mougougou a promis procéder au renforcement des ressources humaines en dépit du personnel déjà affecté, et ce, à la faveur de prochaines commissions restreintes.



Par ailleurs, le personnel médical bénéficiera également d’une formation spécifique à l’utilisation des équipements techniques installés dans le cadre des dispositions prévues par le Programme d’appui au secteur de la santé (PASS 2). Toute chose qui s’arrime également aux objectifs du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2024-2028 qui consistent à améliorer l’offre de soins de santé aux populations, une promesse faite par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.