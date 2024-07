Tourisme : chutes de Fougamou, lac bleu de Mouila, Singuila découvre le Sud du Gabon

Ecouter l'article

C’est à l’occasion d’un court séjour au Gabon que l’artiste français Singuila alias docteur love, a été dans le Sud du pays précisément dans les villes de Mouila et Fougamou. Du 19 au 22 juillet 2024, l’auteur du hit ma nature, s’est produit dans le chef-lieu de la province de la Ngounié et à découvert le village mythique et touristique de Tsamba magotsi, avec en prime les fabuleuses et non moins magnifiques chutes de l’impératrice de Fougamou. Un moment spécial pour l’artiste et une belle promotion pour le tourisme et la beauté du paysage gabonais.

Après des années loin des terres gabonaises, le chanteur de R&B qui met toutes les générations d’accord a passé quatres jours au Gabon. S’il s’agissait d’un voyage d’affaires dans la province de la Ngounié précisément dans la ville de Mouila, Singuila a lors de son temps libre profité à faire des excursions dans le Sud du pays. Objectif principal découvrir les merveilles touristiques que regorge cette partie du pays. A cet effet, l’artiste international et ses équipes se sont rendus à Fougamou.

Singuila conquis par l’impératrice

En effet, le docteur Love a découvert le village de Tsamba Magotsi et ses belles chutes. Un spectacle à couper le souffle qui n’a pas laissé indifférent l’artiste qui en est à 20 ans de carrière. Ainsi, l’auteur de « Misérable » a profité à immortaliser ces moments paisibles que procure le chant des chutes de l’impératrice. Singuila a donc effectué plusieurs prises de vues qu’il a rendues publiques sur ces différents réseaux sociaux. Il faut dire que cette excursion a eu lieu à la veille de la cérémonie inaugurale de ce site prévu par le ministère de tutelle.

Une fois parti de la province dans laquelle il a passé son séjour, le fils du pays a déclaré « Mouila merci pour cet accueil chaleureux. Le Gabon est vraiment un pays incroyable Mes respect ». Il convient de souligner que Singuila a annoncé un concert au Gabon qui se tiendra au mois d’octobre. Il s’agira de célébrer les 20 ans de carrière et le talent de l’artiste qui se bonifie avec l’âge.