Gabon : la production du Beli en baisse de 20,3%

Recouvert à 88% de forêt, le Gabon grâce à sa flore est reconnue comme étant l’une des forêts les plus diversifiées d’Afrique avec une variété exceptionnelle d’essences de bois nobles et endémiques. Cependant, l’exploitation forestière semble ne pas bien se porter, puisque selon le tableau de Bord de l’économie élaboré par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale ( DGEPF) au terme de l’année 2023, la production de l’essence de bois Beli a connu une forte baisse de 20,3%. Une dégringolade consécutive aux évènements du 30 août 2023 qui ont bousculé le Gabon.

Le Gabon de par sa riche diversité exceptionnelle d’essences de bois nobles et endémiques est considéré comme le pionnier en matière d’écologie. Avec un potentiel extraordinaire en matière de ressources forestières qui s’élève à 230.000 km2, il se positionne à la 3ème place sur le continent africain, après la République Démocratique du Congo (RDC) et le Mozambique, indique le Plan national de développement de la transition (PNDT) 2024-2026. Malgré ce grand potentiel, l’activité de l’exploitation forestière se ne porte pas du tout bien à fin 2023, révèle le tableau de bord de l’économie élaboré par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale ( DGEPF).

Ainsi il en ressort que le Béli « encore appelé Awoura » une essence assez polyvalente, utilisée aussi bien pour la confection de meubles de luxe que pour la fabrication de charpentes lourdes, de fonds de véhicules ou de conteneur a connu un repli dans sa production. Passant de 390 563 m3 en 2022 à 311 154 m3 en 2023 soit une régression de 20,3% et une chute dans la production de 79 409 m3 en seulement un an et ce en raison des problèmes logistiques mais également à l’augmentation des prix des carburants industriels.

Alerte, l’exploitation forestière au rouge en 2023

Des données négatives dans le secteur de l’activité forestière qui devraient plus que jamais attirer l’attention du gouvernement qui ambitionne diversifier l’économie du pays et ce à travers le développement durable de l’industrie du bois. S’agissant de la production annuelle, elle a connu une régression de l’ordre de -11,8% passant de 4 341 389 m3 en 2022 à 3 830 157 m3 en 2023. Pour ce qui est des livraisons en usine là aussi on note un déclin, les faisant passer de « 2 634 714 m3 en 2022 pour s’établir à 2 471 412 m3 en 2023, soit un repli de 6,2% » indique les statistiques du document élaboré par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale ( DGEPF). Il est important de souligner que sur toutes les essences de bois exploitées, seul le Tali a vu sa production augmenter de 3,6% au terme de l’année 2023.