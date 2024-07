Tournée républicaine : le Gén. Oligui Nguema dans l’Estuaire du 8 au 12 août

Ecouter l'article

C’est la dernière étape d’un périple débuté en décembre 2023 avec la province de l’Ogooué-Maritime. En effet, la tournée républicaine du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema se déporte dans l’Estuaire entre le 8 et le 12 août 2024. Une étape cruciale qui intervient un peu moins d’un an après la prise du pouvoir par le CTRI et qui pourrait faire office de premier bilan après le lancement de nombreux chantiers dans la capitale.

C’est à la faveur d’une rencontre le 22 juillet entre le délégué spécial en charge de la commune de Libreville, le général Jules Ibrahim Rapontchombo et la presse que l’information a été rendue publique. En effet, cette rencontre visait à préparer l’arrivée du chef de l’Etat notamment en organisant une communication autour de l’assainissement de la capitale.

Plusieurs chantiers déjà lancés dans l’Estuaire

Si le calendrier de cette tournée républicaine dans la province de l’Estuaire reste pour le moment inconnu, le général Brice Clotaire Oligui Nguema devrait sans aucun doute visiter un certain nombre de chantiers lancés à travers le Grand Libreville. En effet, dès l’arrivée au pouvoir du CTRI, des travaux, notamment de voiries publiques, ont vu le jour un peu partout dans la capitale, soulageant ainsi le quotidien de nombreux compatriotes.



En outre, à l’instar de toutes les localités où il est passé, le chef de la Transition devrait également lancer de nouveaux chantiers dans la périphérie du Grand Libreville, à l’instar de Kango ou encore Cocobeach dont les bâtiments administratifs et les voiries publiques sont à l’image des 14 années de sous-investissement et de mal gouvernance. En ce qui concerne le Grand Libreville, qui concentre l’essentiel de la population gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema pourrait faire de nouvelles annonces, mais aussi rassurer les populations sur les projets structurants tels que le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’approvisionnement de Libreville (PIAEPAL) qui vise à répondre au stress hydrique rencontré au sein de nombreux quartiers. Au plan du logement et du foncier, la mise à disposition récente de 500 parcelles pourrait aussi figurer à l’agenda du numéro un gabonais qui fait de l’Habitat décent une de ses priorités.