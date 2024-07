Santé : les comportements sains, un moyen de réduire plus de 65% des cas de maladies

Ecouter l'article

Maintenir de saines habitudes de vie est un moyen de préserver sa santé, et cela passe par l’adoption de plusieurs mesures telles que la pratique du sport, de bonnes pratiques alimentaires, et une bonne hygiène corporelle. Selon des spécialistes, l’intégration de telles pratiques améliore la santé de 65% en réduisant les risques de maladies transmissibles et non transmissibles.

Faire la promotion d’un environnement sain est une affaire qui nécessite l’implication de tous. Lorsqu’on sait que l’insalubrité et les mauvaises habitudes alimentaires favorisent l’apparition de nombreuses pathologies à l’instar du Diabète dont la prévalence au Gabon est de 10% , l’obésité, des odeurs désagréables, voire des infections. Face à cette situation, les professionnels de la santé attirent l’attention sur la nécessité d’adopter de bonnes pratiques de vie.

Le manque d’hygiène source de maladies

Ainsi au nombre de comportements sains à adopter, les médecins font mention d’une bonne hygiène à la fois corporelle et environnementale. En effet, l’usage des récipients usés, le fait de ne pas se laver les mains, la cohabitation entre les ordures et les habitations, l’utilisation d’une eau non potable entre autres, entraînent des maladies telles que l’hépatite A, le Choléra, la fièvre typhoïde, qui peuvent s’avérer fatales. D’où l’urgence pour les dirigeants également d’accompagner par des politiques adaptées l’amélioration des espaces de vie, et pour les populations de s’impliquer de manière solidaire à l’assainissement de leur environnement.

Ainsi, la sensibilisation de proximité à l’endroit des populations n’est pas à écarter. Un autre aspect non négligeable, « pratiquer une bonne hygiène corporelle pour préserver la santé de la peau. Se laver les mains contribue à prévenir, réduire et limiter le risque de transmission de virus et bactéries ». Des habitudes à adopter pour le bien-être de tous, insistent les professionnels de santé.