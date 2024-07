Gabon : les concours de l’ENS et l’ENI auront lieu les 8 et 9 août

La ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq a, par le biais d’un communiqué de presse, informé les enseignants et les conseillers pédagogiques qu’un concours interne d’entrée à l’Ecole normale supérieure (ENS) et l’Ecole normale des instituteurs (ENI) pour l’année académique 2024-2025 sera organisé les 8 et 9 août à Libreville mais également dans les 8 autres chef-lieux de provinces. Les personnes intéressées sont invitées à déposer leurs dossiers de candidature jusqu’au jeudi 25 Juillet 2024 .

Cette année, le ministère de l’Éducation nationale innove en organisant simultanément les concours de l’ENI et de l’ENS sur l’ensemble du territoire. En effet, les candidats désireux d’intégrer l’Ecole normale supérieure et ceux souhaitant rejoindre l’Ecole normale des instituteurs concourons les 08 et 09 août.

Clôture de la phase de dépôts des dossiers le 25 juillet prochain

Le concours est ouvert aux Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et étant âgés de 52 ans au plus au 31 décembre 2024. Les candidats seront évalués sur 3 épreuves. Il s’agit de la culture générale, de la pédagogie générale et de la pédagogie pratique.

Les Gabonais souhaitant devenir instituteurs, enseignants de collège, enseignants de lycée ou conseillers pédagogiques ont jusqu’au 25 juillet pour soumettre leurs dossiers de candidature. Les candidats résidant à l’intérieur du pays doivent déposer leurs dossiers dans les directions provinciales. Quant aux candidats résidant à Libreville, ils sont invités à déposer leurs dossiers au secrétariat du directeur central des ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale.

Par ailleurs, lors d’une rencontre avec les partenaires sociaux le mardi 16 juillet 2024, Camélia Ntoutoume Leclercq a promis d’organiser des examens transparents. Cette promesse revêt une importance particulière à la lumière des récents événements. En effet, le concours de Police a été entaché d’une polémique sur ses résultats, et le concours de l’École nationale d’administration (ENA) a été reporté sine die. Ces incidents ont accentué les attentes des Gabonais pour une meilleure organisation des processus de sélection. Espérons que les promesses de transparence et d’équité seront tenues, pour redonner confiance aux candidats et à la population.