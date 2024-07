Gabon : Moyen-Ogooué et Estuaire, provinces aux plus hauts taux d’attitudes discriminatoires à l’égard des PVVIH

La lutte contre le VIH/Sida est un combat ardu qui nécessite à la fois des moyens économiques mais aussi sociaux. Sur le plan social une véritable problématique se pose à savoir, les comportements discriminatoires à l’égard des Personnes vivants avec le VIH (PVVIH). Selon l’Enquête démographique et de santé III ( EDS III) 2019-2021, il en ressort que les provinces du Moyen-Ogooué et de l’Estuaire ont le plus grand pourcentage en matière d’attitudes discriminatoire à l’égard des personnes porteuses du VIH/Sida soit 34% et 31%.

La discrimination se définit comme le fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. Un fait subi par les personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH) qui rend amer le quotidien de ces dernières en favorisant le phénomène des perdus de vue. Souhaitant mettre ce mal en lumière, des enquêtes portant sur l’attitude et comportement vis-à -vis du VIH/Sida ont été menées, et les résultats révèlent que les attitudes discriminatoires à l’égard des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sont les plus répandues chez les femmes notamment dans la province du Moyen-Ogooué (34 %) et à Libreville la capitale politique du Gabon ( 31%).

Les femmes du Moyen-Ogooué et de l’Estuaire enclines à la lutte contre le VIH/Sida

Les résultats de l’EDS III précisent que sur un échantillon des personnes de 15 à 49 ans ayant entendu parlé du VIH/Sida, ceux ayant des comportements discriminatoires sont ceux ayant déclaré « qu’ils n’achèteraient pas de légumes frais à un commerçant ou un vendeur s’ils savent que cette personne a le VIH, et que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à fréquenter l’école avec les enfants qui n’ont pas le VIH ». Des déclarations choquantes qui nécessitent que la sonnette d’alarme soit tirée, afin d’aider les PVVIH à vivre normalement dans la société.



Par ailleurs, le pourcentage des hommes ayant des comportements discriminatoires est plus élevé à Libreville soit 41% et dans la province de la Nyanga 22%. À l’opposé du Haut-Ogooué (14 %) où l’EDS III fait état d’un pourcentage le plus faible de femmes qui se comporteraient de manière discriminatoire si elles se trouvaient confrontées à certaines situations. Quoi qu’il en soit il est plus qu’urgent que le gouvernement reprenne les campagnes de sensibilisation de proximité à l’endroit de toutes les couches de la population pour lutter efficacement contre le VIH/Sida. Ces attitudes sont un véritable frein face à l’objectif « zéro transmission du VIH d’ici à 2030 » fixé par l’ONU.