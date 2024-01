Gabon : le CTRI lance son application mobile et son site web !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Donnant lecture du communiqué n°040, le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), ce vendredi 12 janvier 2024, a annoncé le lancement incessant d’une application mobile éponyme. Selon le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, cette plateforme numérique sera accompagnée d’un site web qui permettra aux populations de mieux comprendre l’univers CTRI et d’être informées en temps et en heure.

Alors que les opérations de désinformation semblent menées contre le commando de militaires auteur du coup d’État du 30 août 2023, une décision forte vient d’être prise. Il s’agit du lancement imminent d’une application mobile et la mise en place d’un site web qui devront s’établir comme les passerelles officielles pour obtenir une information du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Selon le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, la plateforme sera dotée d’une interface « simple et intuitive ».

Le CTRI en mode High-tech pour mettre fin à la désinformation

S’il saute à l’œil que l’épisode Jeune Afrique sur la présumée relaxe en catimini du duo Sylvia et Noureddin Bongo Valentin de la prison centrale, cette décision forte a tout le mérite de répondre durablement à un besoin urgent. Celui d’informer et de s’informer sans risque d’interprétation malsaine. À ce propos, le porte-parole du CTRI soutient que pour le Gén. Brice Clotaire Oligui Nguema c’est tout l’intérêt de cette innovation technologique qui devrait faire école en Afrique en l’occurrence au sein des pays aspirants à l’émergence.

Selon le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, « ces plateformes numériques sont les sources officielles uniques pour le Comité pour la transition et la restauration des institutions, visant à fournir des informations fiables, à combattre la désinformation et à promouvoir l’engagement des citoyens ». Reliée au site web www.ctrigabon.com , ladite application serait dotée d’une « interface simple et intuitive. Un accès direct et immédiat aux informations et actualités essentielles. Des notifications pour vous tenir au premier plan des évènements ». Une réponse idoine.