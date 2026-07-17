Haut-Ogooué : l’Honorable Dorland Olengue mobilise la jeunesse autour de l’action et des projets

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La salle de conférence ARAMBO a prêté son cadre, le vendredi 17 juillet dernier à à la « Grande Rencontre d’Information, de Sensibilisation et d’Accompagnement des Jeunes du Haut-Ogooué ». Initié par le député Dorland Chancely Olengue, cet événement s’inscrit directement en relais des grandes orientations déclinées par le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema lors de son récent discours devant le Parlement réuni en Congrès.

L’ambition affichée de ce rassemblement tient en une formule claire : « On parle projets et on passe à l’action ». Au-delà du décryptage des enjeux politiques nationaux, l’objectif principal était de fournir des clés concrètes aux participants en matière d’entrepreneuriat, d’insertion économique, de montage de projets et de leadership.

Pour y parvenir, l’Honorable Dorland Olengue a tenu à s’entourer d’un panel d’experts capables de guider efficacement la jeunesse dans ses démarches. Malgré des contraintes d’agenda professionnelles pour certains intervenants, l’élu s’est montré intransigeant sur la qualité du soutien à apporter. « On a certains experts qui ne se sont pas libérés tôt, mais à temps plutôt. Et moi je me suis dit : il faut avoir tout le monde, parce que les jeunes ont besoin de vous. », a-t-il indiqué.

Une synergie territoriale renforcée

Cette volonté d’inclusion et d’accompagnement rigoureux a trouvé un écho favorable auprès d’une assistance nombreuse. Afin d’assurer un suivi pragmatique et structuré des différentes initiatives économiques qui découleront de cette rencontre, le découpage territorial de la province a été mis à contribution pour l’organisation de l’audience.

Cette approche de proximité par département doit permettre de mieux cibler les opportunités de financement et d’adapter l’accompagnement technique aux réalités de chaque localité du Haut-Ogooué. En impulsant cette dynamique, l’élu entend jeter les bases d’un essor entrepreneurial durable, porté par une jeunesse actrice de son propre développement.