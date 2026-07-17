Actualités

Haut-Ogooué : l’Honorable Dorland Olengue mobilise la jeunesse autour de l’action et des projets

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 15h46min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

La salle de conférence ARAMBO a prêté son cadre, le vendredi 17 juillet dernier à à la « Grande Rencontre d’Information, de Sensibilisation et d’Accompagnement des Jeunes du Haut-Ogooué ». Initié par le député Dorland Chancely Olengue, cet événement s’inscrit directement en relais des grandes orientations déclinées par le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema lors de son récent discours devant le Parlement réuni en Congrès.

L’ambition affichée de ce rassemblement tient en une formule claire : « On parle projets et on passe à l’action ». Au-delà du décryptage des enjeux politiques nationaux, l’objectif principal était de fournir des clés concrètes aux participants en matière d’entrepreneuriat, d’insertion économique, de montage de projets et de leadership.

Pour y parvenir, l’Honorable Dorland Olengue a tenu à s’entourer d’un panel d’experts capables de guider efficacement la jeunesse dans ses démarches. Malgré des contraintes d’agenda professionnelles pour certains intervenants, l’élu s’est montré intransigeant sur la qualité du soutien à apporter. « On a certains experts qui ne se sont pas libérés tôt, mais à temps plutôt. Et moi je me suis dit : il faut avoir tout le monde, parce que les jeunes ont besoin de vous. », a-t-il indiqué. 

Une synergie territoriale renforcée

Cette volonté d’inclusion et d’accompagnement rigoureux a trouvé un écho favorable auprès d’une assistance nombreuse. Afin d’assurer un suivi pragmatique et structuré des différentes initiatives économiques qui découleront de cette rencontre, le découpage territorial de la province a été mis à contribution pour l’organisation de l’audience.

Cette approche de proximité par département doit permettre de mieux cibler les opportunités de financement et d’adapter l’accompagnement technique aux réalités de chaque localité du Haut-Ogooué. En impulsant cette dynamique, l’élu entend jeter les bases d’un essor entrepreneurial durable, porté par une jeunesse actrice de son propre développement.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 17 juillet 2026 à 15h46min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Port-Gentil : visite de sites d’infrastructures sanitaires et renforcement du contrôle des hôpitaux privés

16 juillet 2026 à 17h53min

Vers un consensus planétaire : l’intelligence artificielle au cœur des débats à Shanghai

16 juillet 2026 à 8h36min

Gabon : la sécurité des investissements à l’épreuve d’une régulation instable

14 juillet 2026 à 8h57min

Akanda : Le Dôme Millenium, nouvelle vitrine de l’événementiel gabonais

14 juillet 2026 à 8h07min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Samu social : des soins gratuits au service des plus vulnérables 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Samu social : des soins gratuits au service des plus vulnérables
[#Reportage] Gabon : la dette publique franchit la barre des 8 700 milliards FCFA, portée par le marché régional 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : la dette publique franchit la barre des 8 700 milliards FCFA
[#Reportage] Carrefour Acaé : Quand l’incivisme et le délaissement municipal sabotent le renouveau urbain 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Carrefour Acaé : incivisme et délaissement freinent le renouveau
[#Reportage] Imeno Mbila : les éléphants menacent la survie du village À Imeno Mbila, village situé à une trentaine de kilomètres de Mbigou, sur la route de Mimongo dans la province de la Ngounié, les populations font face aux incursions répétées des éléphants. Les animaux détruisent les plantations de manioc, de banane et d’autres cultures essentielles à la survie des familles. Privés de leurs principales sources de nourriture et de revenus, les habitants lancent un appel urgent aux autorités gabonaises pour trouver une solution durable au conflit homme-faune et protéger leur sécurité alimentaire. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Imeno Mbila : les éléphants menacent la survie du village
[#Microtrottoir] comprenez-vous que 5 mois après les Réseaux sociaux soient toujours suspendus ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Microtrottoir] comprenez-vous que 5 mois après les Réseaux sociaux soient toujours suspendus ?
[#Reportage] Réseaux sociaux : le Gabon sous cloche depuis cinq mois, le gouvernement impassible ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Réseaux sociaux : le Gabon sous cloche depuis cinq mois, le gouvernement impassible ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page