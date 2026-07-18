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Tchad : les visas pour les Africains supprimés à partir du 1er janvier 2027

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 juillet 2026 à 15h19min
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Le président de la Transition au Tchad Mahamat Idriss Déby © Bernard Sidler pour le Figaro Magazine
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Le Tchad franchit une nouvelle étape en faveur de l’intégration continentale. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé la suppression de l’obligation de visa pour les ressortissants de tous les pays africains à compter du 1er janvier 2027. Une décision dévoilée à l’ouverture du Forum africain de l’eau à N’Djaména, qui vise à faciliter la libre circulation des personnes et à renforcer la coopération entre les États du continent.

L’annonce a été faite mercredi à l’occasion du Forum africain de l’eau, organisé conjointement par le gouvernement tchadien et le Groupe de la Banque mondiale dans le cadre de l’initiative Water Forward. Placée sous le thème « De la vision à l’action », cette rencontre réunit durant deux jours des décideurs et partenaires engagés sur les enjeux liés à l’eau et au développement durable.

Selon l’Agence congolaise d’information (ACI), le président Mahamat Idriss Déby Itno a profité de cette tribune pour dévoiler une mesure à forte portée politique et économique : la suppression des visas d’entrée au Tchad pour tous les citoyens africains à compter du 1er janvier 2027.

Un signal fort en faveur de l’intégration africaine

Pour le chef de l’État tchadien, cette réforme traduit la volonté de son pays de contribuer activement à la construction d’une Afrique davantage intégrée. Elle vise notamment à faciliter la libre circulation des personnes et des biens, tout en encourageant les échanges économiques, les investissements et le rapprochement entre les peuples africains.

Toujours selon l’ACI, Mahamat Idriss Déby Itno a présenté cette décision comme un engagement du Tchad en faveur d’une Afrique plus ouverte, plus solidaire et plus unie, dans un contexte où plusieurs organisations régionales plaident pour une mobilité accrue sur le continent.

Le Tchad rejoint les pays africains ayant levé les visas

Avec cette décision, le Tchad rejoint un nombre croissant de pays africains ayant déjà supprimé les visas pour les ressortissants du continent. C’est notamment le cas du Bénin, du Togo, du Rwanda, du Ghana, de la Gambie et des Seychelles, qui ont adopté des politiques similaires afin de stimuler les échanges commerciaux, le tourisme intra-africain et la coopération régionale.

Cette réforme s’inscrit également dans la dynamique portée par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et les initiatives de l’Union africaine visant à lever progressivement les obstacles à la mobilité des citoyens africains. En facilitant les déplacements à travers les frontières, le Tchad entend ainsi renforcer son attractivité tout en participant à l’objectif d’une intégration économique plus poussée sur le continent.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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