A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Sécurité maritime : le Gabon et la France co-président la réunion du G7++ des Amis du Golfe de Guinée

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 17 avril 2026 à 10h13min
1 528 Temps de lecture 1 minute
Photo de famille lors du lancement de la réunion du G7++ des Amis du Golfe de Guinée © D.R.
Ecouter l'article

Dans un contexte de tensions croissantes sur les routes commerciales mondiales, la France et le Gabon ont co-présidé, ce mercredi 15 avril, la réunion plénière du G7++ des Amis du Golfe de Guinée. Ce sommet stratégique, tenu au cœur de la capitale française, a réuni un parterre de responsables politiques et militaires déterminés à sanctuariser l’un des espaces maritimes les plus sensibles du globe.

L’enjeu est de taille : protéger une zone vitale pour les échanges internationaux, mais gangrénée par la piraterie, la pêche illégale et les trafics transfrontaliers. Pour Catherine Vautrin, ministre française présente lors des échanges, l’urgence est à l’action collective. « Ces menaces ne connaissent pas de frontières », a-t-elle rappelé, martelant que seule une coopération internationale musclée permettra de sécuriser ces eaux.

L’objectif affiché par Guillaume Ollagnier, directeur général des relations internationales au ministère des Armées, est clair : transformer les dispositifs existants en outils d’une efficacité redoutable grâce à une « ambition commune ».

Vers un financement durable et technologique

Au-delà des déclarations d’intention, la réunion qui a vu la participation active de la ministre de la Défense nationale Brigitte Onkanowa a jeté les bases de solutions concrètes notamment le renforcement des échanges entre les États riverains; l’appropriation de la plateforme YARIS, un système régional de partage d’informations maritimes.

A noter que le vice-Premier ministre ivoirien, Téné Birahima Ouattara, a d’ores et déjà engagé la Côte d’Ivoire dans la mise en place d’un système de financement durable.

L’héritage de Yaoundé

Créé en 2013, le G7++ reste le bras armé diplomatique du Code de conduite de Yaoundé. Treize ans après sa genèse, ce forum prouve que la stabilité de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ne se joue pas seulement sur terre, mais bien au large, là où se dessine l’avenir du commerce mondial. La réunion de Paris marque ainsi une étape cruciale vers une autonomie sécuritaire accrue des nations africaines, soutenues par leurs partenaires internationaux.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 17 avril 2026 à 10h13min
1 528 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : l’excès de vitesse, un mal persistant dans la circulation urbaine 

17 avril 2026 à 11h38min

Crise au Moyen Orient : les 4 propositions de Xi Jinping pour garantir la paix

17 avril 2026 à 11h30min

Gabon : constater le partage de contenus illicites sur Whatsapp, le défi technique de la nouvelle régulation

17 avril 2026 à 11h00min

Esclavage infantile : 138 millions d’enfants travaillent en 2026 !

17 avril 2026 à 10h56min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Libreville : Obame Etoughe fragilisé par une gestion scabreuse des baux municipaux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville : Obame Etoughe fragilisé par une gestion scabreuse des baux municipaux
[#Exclusif] Scarlett Pindji, Député UDB de l’Ogooué-Létili 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] Scarlett Pindji, Député UDB de l’Ogooué-Létili
[#Journal] Le 19H30 du 15 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 15 Avril 2026
[#Exclusif] #Teaser Scarlett Pindji, Député UDB de l’Ogooué-Létili 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] #Teaser Scarlett Pindji, Député UDB de l’Ogooué-Létili
[#Reportage] Transport aérien : Air france augmente ses tarifs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Transport aérien : Air france augmente ses tarifs
[#RevuedePresse] Revue de presse 15 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse 15 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page