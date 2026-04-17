Sécurité maritime : le Gabon et la France co-président la réunion du G7++ des Amis du Golfe de Guinée

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Dans un contexte de tensions croissantes sur les routes commerciales mondiales, la France et le Gabon ont co-présidé, ce mercredi 15 avril, la réunion plénière du G7++ des Amis du Golfe de Guinée. Ce sommet stratégique, tenu au cœur de la capitale française, a réuni un parterre de responsables politiques et militaires déterminés à sanctuariser l’un des espaces maritimes les plus sensibles du globe.

L’enjeu est de taille : protéger une zone vitale pour les échanges internationaux, mais gangrénée par la piraterie, la pêche illégale et les trafics transfrontaliers. Pour Catherine Vautrin, ministre française présente lors des échanges, l’urgence est à l’action collective. « Ces menaces ne connaissent pas de frontières », a-t-elle rappelé, martelant que seule une coopération internationale musclée permettra de sécuriser ces eaux.

L’objectif affiché par Guillaume Ollagnier, directeur général des relations internationales au ministère des Armées, est clair : transformer les dispositifs existants en outils d’une efficacité redoutable grâce à une « ambition commune ».

Vers un financement durable et technologique

Au-delà des déclarations d’intention, la réunion qui a vu la participation active de la ministre de la Défense nationale Brigitte Onkanowa a jeté les bases de solutions concrètes notamment le renforcement des échanges entre les États riverains; l’appropriation de la plateforme YARIS, un système régional de partage d’informations maritimes.

A noter que le vice-Premier ministre ivoirien, Téné Birahima Ouattara, a d’ores et déjà engagé la Côte d’Ivoire dans la mise en place d’un système de financement durable.

L’héritage de Yaoundé

Créé en 2013, le G7++ reste le bras armé diplomatique du Code de conduite de Yaoundé. Treize ans après sa genèse, ce forum prouve que la stabilité de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ne se joue pas seulement sur terre, mais bien au large, là où se dessine l’avenir du commerce mondial. La réunion de Paris marque ainsi une étape cruciale vers une autonomie sécuritaire accrue des nations africaines, soutenues par leurs partenaires internationaux.