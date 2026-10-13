Gabon : durcissement des droits d’accises dans le budget 2027

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 s’inscrit dans une logique d’ajustement fiscal marqué. Pour l’exercice à venir, le gouvernement prévoit un relèvement ciblé des droits d’accises frappant plusieurs catégories de produits importés. Cet impôt indirect, prélevé sur la vente ou la consommation de biens spécifiques, devient un levier stratégique central. L’objectif affiché est double : renflouer les caisses de l’État tout en offrant un ballon d’air frais à l’industrie transformatrice nationale.

La trajectoire budgétaire ne fait pas dans la demi-mesure pour les biens haut de gamme et les produits nocifs pour la santé. Les importations de caviar et de foie gras se verront désormais appliquer un taux de 40 %. De leur côté, les vins, spiritueux, tabacs ainsi que les produits de vapotage subiront une taxation fixée à 35 %.

À travers ce barème renforcé, l’exécutif mise ouvertement sur une fiscalité dissuasive vis-à-vis des importations coûteuses pour générer de nouvelles recettes publiques.

La préférence nationale à l’épreuve du marché

Au-delà des produits de luxe, le secteur des boissons constitue le véritable terrain d’expérimentation de cette politique. Les bières et boissons maltées importées devraient être taxées à hauteur de 30 %, contre 22 % ad valorem auparavant. À titre de comparaison, les brasseries locales restent soumises à un prélèvement de 120 FCFA par litre.

Cet écart fiscal vise expressément à rééquilibrer le jeu concurrentiel au profit des unités de production installées sur le territoire national. Toutefois, la portée réelle de ce soutien demeure incertaine. Elle dépendra d’une part de la répercussion effective de ces taxes sur le prix final payé par le consommateur, et d’autre part de la capacité des producteurs locaux à absorber un éventuel report de la demande.

Rendement fiscal contre risque d’inflation

Si le renforcement de la pression fiscale sur les tabacs et le luxe promet d’élargir l’assiette de l’État, la mesure comporte des risques. Une hausse des taux ne garantit jamais une progression mécanique des rentrées budgétaires, ni même un recul effectif des consommations. Pire, un différentiel de prix trop important pourrait alimenter la contrebande et réorienter les acheteurs vers les circuits informels.

Le défi majeur du PLF 2027 consistera donc à trouver un point d’équilibre. Il s’agira d’accroître durablement les ressources publiques sans créer de distorsions de marché, tout en protégeant le tissu industriel local sans pénaliser exagérément le pouvoir d’achat des ménages.