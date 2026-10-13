Institut Daniel Gahouma : l’antenne syndicale Urgence Santé officiellement installée

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Ce lundi 12 octobre 2026, la salle du Conseil d’administration de l’Institut des Maladies Infectieuses Professeur Daniel Gahouma (IMIPDG) a servi de cadre à la cérémonie d’installation officielle de la nouvelle antenne locale du Syndicat Urgence Santé (SUS-GABON). Cette initiative, marquée par une vive adhésion collective, concrétise la volonté commune de moderniser le dialogue social au sein de la structure.

Pour témoigner de l’importance de cette étape, la direction générale s’est fortement mobilisée. Aux côtés de la Directrice Générale et de son adjoint, plusieurs chefs de service ainsi qu’un vaste parterre d’agents ont tenu à honorer l’événement de leur présence.

Le temps fort de cette journée est survenu lorsque Marie-Blanche Ntolo, Présidente nationale du SUS-GABON, a procédé au rituel d’investiture. Sous le regard attentif des membres du bureau exécutif national, Pierre Essono a été officiellement installé dans ses fonctions de Secrétaire d’antenne locale. Une prise de fonction symbolique, chaleureusement saluée par l’ensemble du personnel réuni pour l’occasion.

Un partenariat fondé sur le dialogue et la responsabilité

Loin de toute logique d’affrontement, cette cérémonie a permis de poser les bases d’un échange constructif. Lors de son allocution, la Directrice Générale a exprimé toute sa satisfaction quant à la création de cette instance représentative. En l’envisageant comme un partenaire social incontournable, elle a formulé le souhait de voir ce nouveau bureau devenir un véritable pont collaboratif. Selon elle, la défense des droits des agents doit naturellement s’accompagner d’une recherche constante d’efficacité pour le rayonnement de l’établissement.

Faisant écho à ces propos, la Présidente nationale du SUS-GABON a réaffirmé les orientations clés de son organisation. Tout en rappelant les missions cardinales du syndicat, la préservation des intérêts matériels et moraux des professionnels de santé, elle a insisté sur le sens des responsabilités et l’esprit d’unité. Mme Ntolo a d’ailleurs lancé un appel aux équipes de l’IMIPDG à rejoindre massivement cette dynamique, afin d’améliorer durablement leurs conditions de travail.

Un horizon commun pour le personnel

L’événement s’est conclu dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle. La traditionnelle photo de famille est venue immortaliser cet instant fondateur pour l’avenir de la concertation sociale au sein de l’institut situé à Owendo.

En ouvrant cet espace de discussion structuré, la direction et les partenaires sociaux affichent une ambition partagée : concilier l’épanouissement des agents avec les exigences de performance de cet établissement de référence.