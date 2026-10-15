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Gabon : l’ANPI et la mairie de Moanda veulent attirer les investisseurs autour de cinq secteurs prioritaires

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 octobre 2026 à 14h37min
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Estimé Pedox Lebomo et Ghislian Moandza Mboma © D.R.
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L’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) et la mairie de Moanda envisagent de renforcer leur collaboration pour développer l’attractivité économique de cette commune du Haut-Ogooué. Le mercredi 14 octobre 2026, le directeur général de l’ANPI-Gabon, Ghislain Moandza Mboma, a reçu le maire de Moanda, Estimé Pedox Lebomo, lors d’une séance de travail à l’immeuble Serena Mall. Au centre des échanges : la structuration d’un programme d’investissements reposant sur cinq axes prioritaires et le recours aux partenariats public-privé.

Ville minière majeure du Gabon, Moanda ambitionne de diversifier ses perspectives de développement au-delà des activités extractives. C’est dans cette optique que son maire a sollicité l’accompagnement technique de l’ANPI-Gabon afin d’identifier des projets susceptibles d’intéresser les investisseurs. Une démarche qui vise à moderniser les infrastructures et les services municipaux, tout en renforçant les capacités de la collectivité à mobiliser des financements.

Cinq secteurs identifiés pour moderniser Moanda

Au cours de cette rencontre, Ghislain Moandza Mboma a proposé cinq domaines d’intervention : l’habitat et l’urbanisme, les marchés municipaux, la propreté urbaine, la digitalisation des services municipaux et les programmes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

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Ces orientations répondent à plusieurs enjeux du développement urbain. L’amélioration du logement et des équipements commerciaux pourrait notamment accompagner la croissance de la ville, tandis que la modernisation des services municipaux contribuerait à simplifier les démarches administratives des usagers.

Les partenariats public-privé comme levier de financement

Pour concrétiser ces ambitions, les deux parties envisagent de s’appuyer sur les partenariats public-privé. Ce mécanisme pourrait permettre d’associer des opérateurs économiques à la réalisation ou à la gestion de certains équipements, sous réserve de projets financièrement viables et de contrats adaptés.

La responsabilité sociétale des entreprises constitue également un axe de réflexion dans une commune marquée par l’activité minière. L’enjeu sera d’articuler les contributions des entreprises avec les priorités municipales, sans les substituer aux responsabilités des pouvoirs publics.

De l’identification des priorités à la réalisation des projets

Si cette première séance de travail marque une volonté de coopération, aucun montant d’investissement, calendrier d’exécution ou accord de financement n’a été annoncé. Les prochaines étapes devront notamment porter sur l’identification des projets, les études de faisabilité et les modalités de mobilisation des partenaires.

Pour Moanda, la réussite de cette démarche dépendra de sa capacité à transformer les cinq priorités identifiées en opérations concrètes. Au-delà de l’attractivité affichée auprès des investisseurs, les résultats seront attendus sur l’amélioration des services publics, du cadre de vie et des perspectives économiques offertes aux habitants.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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