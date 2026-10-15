Nkoltang : bientôt une prison moderne à 45 milliards FCFA financée par Swiss Invest 

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Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Augustin Emane, a conduit, le mardi 13 octobre 2026, une délégation d’autorités judiciaires et d’hommes d’affaires sur le site de la plaine Ayème. Le but était de présenter aux opérateurs de Swiss Invest le terrain retenu pour la construction de la prison de Nkoltang.

24 heures après la présentation technique du projet, le Garde des Sceaux a accompagné sur place le commandant en chef de la Sécurité pénitentiaire, le général de corps d’armée Jean-Germain Effayong Onong, ainsi que le haut représentant du Chef de l’État, Franck Yann Koubdjé. Ce dernier doit rendre compte au président de la République. Les opérateurs de Swiss Invest, qui envisagent d’apporter les financements, étaient présents.

Augustin Emane main dans la main avec Swiss Invest !

Prévue sur environ 12 hectares, l’infrastructure a été estimée à moins de 45 milliards de FCFA. Il s’agira d’un chef-d’oeuvre architectural qui devrait comprendre 8 blocs en étages pour une capacité d’environ 1 108 détenus, soit 250 par bloc. Ainsi donc, le nombre de prisonniers sera proportionnel aux places pour s’affranchir du sempiternel problème de surpopulation carcérale.

Une vue du site de Nkoltang pour l’érection de la future prison © D.R.

Les espaces distincts accueilleront adultes, mineurs, femmes, prévenus et condamnés. Le complexe comprendra également des bâtiments administratifs, des logements d’astreinte, une structure de santé, des ateliers de réinsertion, des installations sportives, une bibliothèque et un espace de prière. Des casernes permettront de maintenir 200 agents en alerte chaque jour.

Au terme de la visite, le Dr. Augustin Emane a rappelé que plusieurs projets similaires n’ont pas abouti par le passé. « Cette fois-ci sera la bonne », a-t-il assuré. Pour le membre du gouvernement, la matérialisation passé par la mutualisation des efforts de tous les acteurs. Non sans manquer de préciser que le financement relève d’autres sphères et que les discussions devraient s’engager rapidement.

Selon ce dernier, le Gabon sera le premier pays d’Afrique centrale à se doter d’une telle prison aux standards internationaux. Le ministre a aussi mentionné des alternatives à l’incarcération, comme les travaux d’intérêt général et le bracelet électronique, pour désengorger les prisons. L’architecte Milos Kobza, partenaire de Swiss Invest, a salué la qualité du site, tout en reconnaissant l’ampleur des travaux à réaliser.