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Libreville : après le rejet du budget 2026, Etoughe Obame sur une chaise éjectable avec la bénédiction de l’UDB ?

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 10 avril 2026 à 21h33min
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Le couperet est tombé ce jeudi 9 avril 2026. Dans une atmosphère électrique, le conseil municipal de Libreville a infligé un camouflet historique à l’édile de la capitale, Pierre Mathieu Obame Etoughe. Avec 142 voix contre, le rejet massif du budget primitif 2026 dépasse le simple différend technique pour devenir une véritable motion de défiance politique.

Ce vote sanction cristallise une crise de confiance profonde. Les conseillers municipaux ne se sont pas contentés de rejeter des chiffres ; ils ont fustigé une vision jugée « irréaliste et déconnectée ». Au cœur des griefs, l’hypertrophie du cabinet avec une hausse substantielle des charges liées à l’entourage du maire qui a suscité l’indignation, alors que les investissements de proximité stagnent.

Les commissaires ont également relevé le manque de sincérité  du projet de budget primitif avec l’omission de certaines recettes, notamment les amendes municipales, entachant la crédibilité des prévisions financières. Enfin, les élus ont dénoncé une centralisation excessive au détriment de la modernisation et de la digitalisation de l’administration.

Une autorité sous pression

Si Pierre Mathieu Obame Etoughe conserve son écharpe, son autorité sort de cet épisode en lambeaux. Gouverner la principale métropole du Gabon sans l’appui de sa base délibérante est un exercice périlleux qui expose la ville à un blocage institutionnel.

Le rôle de l’Union Démocratique des Bâtisseurs sera désormais central. La formation politique, dont il est membre, pourrait agir comme arbitre ou, au contraire, précipiter une rupture définitive si l’exécutif s’enferme dans une posture de rigidité. « Ce n’est plus seulement une question de comptabilité, c’est une exigence de dignité pour les Librevillois », confie un conseiller municipal sous couvert d’anonymat.

Quels scénarios pour demain ?

La mairie se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Deux issues se dessinent : la voie de la concertation en optant pour une révision en profondeur du budget intégrant les priorités sociales et une rigueur accrue pour regagner la confiance des élus ou au contraire l’enlisement qui avec la crispation politique actuel paralyserait les services publics et aggraverait la fracture entre les citoyens et leurs représentants.

Ce vote du 9 avril restera comme le moment où les élus locaux ont rappelé une vérité fondamentale : l’intérêt général ne peut être sacrifié sur l’autel du train de vie de l’institution. La balle est désormais dans le camp du maire.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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