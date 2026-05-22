Derniers articlesPOLITIQUE

Genève : le Gabon et l’OIF main dans la main dans la lutte contre les maladies non transmissibles 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 20h01min
1 508 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

À Genève, en marge de la 79e Assemblée mondiale de la Santé, le Gabon et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont affiché une convergence de vues sur les priorités sanitaires du continent africain. Le 19 mai, les deux partenaires ont coorganisé un dîner de haut niveau consacré à la lutte contre la résistance aux antipaludiques et au financement durable des maladies non transmissibles (MNT). Soutenue par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds mondial et le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, la rencontre a réuni ministres, experts et représentants d’organisations internationales.

Selon les données présentées, les maladies non transmissibles ont provoqué 43 millions de décès dans le monde en 2021, soit près de 75 % des décès hors pandémie. Le Gabon, comme plusieurs États africains, fait face à un double défi sanitaire : contenir les maladies infectieuses tout en répondant à la progression du diabète, de l’hypertension et des cancers. Dans le même temps, le paludisme demeure la première cause de consultation et d’hospitalisation dans le pays.

Le Gabon met en avant les résultats des TDR en pharmacie

Les autorités gabonaises ont présenté les résultats de la stratégie imposant la réalisation systématique des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) dans les officines avant toute délivrance d’antipaludiques sans ordonnance. Cette réforme, inscrite dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, est portée par un comité national placé sous l’autorité de l’Agence nationale du médicament. Les résultats obtenus à Libreville entre 2024 et 2025 montrent que plus d’un patient fébrile sur deux testé ne souffrait finalement pas du paludisme, permettant ainsi d’éviter des traitements inutiles et de réduire la consommation nationale d’antipaludiques de 7 %.

Les responsables gabonais ont défendu le rôle central de la CNAMGS dans l’amélioration de la couverture sanitaire universelle, grâce notamment à une taxe de solidarité de 1 % sur les biens et services destinée au financement des soins des populations économiquement faibles. Les participants ont plaidé pour un renforcement des cadres réglementaires, une meilleure intégration des pharmacies au système sanitaire et le développement de nouvelles taxes de santé publique sur le tabac, l’alcool et le sucre afin de garantir un financement durable des maladies chroniques en Afrique.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 20h01min
1 508 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Dizaine gabonaise des arts : le renforcement de la transmission du patrimoine au cœur de la 2e édition !

22 mai 2026 à 20h29min

National foot 1/15e J: Stade Mandji solide leader, Dikaki lanterne !

22 mai 2026 à 17h10min

Médias : Germain Biahodjow défend la réorganisation de la HAC face aux défis du numérique

22 mai 2026 à 16h18min

Cuba condamne l’accusation ignoble portée contre le leader de la Révolution

22 mai 2026 à 15h54min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC
🔴 [FlashInfos] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] Gabon : la crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ?
🔴 [FlashInfos] Gabon : un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault
S'abonner
Bouton retour en haut de la page