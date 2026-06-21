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Gabon : 18 lois adoptées en une plénière à l’Assemblée nationale

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 21 juin 2026 à 17h04min
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Vote à l'Assemblée nationale © D.R.
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L’activité parlementaire a atteint son paroxysme ce samedi 20 juin 2026 au Palais Léon-Mba. Sous la direction du président de l’institution, Michel Régis Onanga M. Ndiaye, les députés se sont réunis en séance plénière pour examiner un volume impressionnant de textes. Cette session, qui s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement venus défendre leurs portefeuilles respectifs, s’est soldée par un signal politique fort : l’adoption à l’unanimité des 18 projets de loi soumis au vote.

Les textes adoptés touchent à des secteurs hautement stratégiques et traduisent la volonté de moderniser en profondeur les structures de l’État sous la Vème République. Parmi les chantiers législatifs validés figure la ratification de l’ordonnance du 29 janvier 2026 sur l’archivage électronique, un pas décisif vers la transition numérique de l’administration gabonaise.

Les députés ont également entériné la réorganisation de la Haute Autorité de la Communication (HAC) et, surtout, des textes fondamentaux touchant au quotidien des citoyens, à savoir la réforme du Code de la nationalité et la révision du régime de la propriété foncière. Ce nouveau corpus juridique ambitionne de sécuriser tant les droits des populations que l’environnement des affaires pour les investisseurs.

Une synergie institutionnelle renforcée

Au-delà des clivages, les débats au sein de l’hémicycle ont été d’une grande densité. À l’issue du vote, l’Exécutif a d’ailleurs tenu à saluer le sens des responsabilités de la Représentation nationale. Cette harmonie retrouvée entre le gouvernement et le Parlement illustre une ambition partagée : consolider l’État de droit et matérialiser les réformes structurelles amorcées dans le pays depuis près de trois ans.

Pour préparer au mieux cette plénière, les instances dirigeantes de l’Assemblée nationale s’étaient réunies un peu plus tôt lors de la traditionnelle Conférence des Présidents, calant ainsi les derniers rouages de cette journée historique.

Une fin de session sous haute pression

Le répit sera pourtant de courte durée pour les parlementaires. Alors que la clôture de la session ordinaire approche à grands pas, l’agenda reste particulièrement chargé. Huit autres projets de loi attendent déjà sur la table des commissions. Ces textes feront l’objet de discussions rigoureuses en Commission ad hoc avant d’affronter, à leur tour, le verdict de la prochaine séance plénière.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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