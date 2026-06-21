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Gabon : une minorité parlementaire sonne l’alerte sur la liberté numérique

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 juin 2026 à 17h21min
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Une vue du bâtiment de l'Assemblée nationale © D.R.
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La récente suspension des réseaux sociaux au Gabon ravive un débat crucial au sein de la société. Elle remet surtout en lumière l’examen, à l’Assemblée nationale, d’un projet de loi controversé sur la régulation numérique. Pensé pour contrer la désinformation, le cyberharcèlement et les menaces à la sécurité nationale, ce texte renforçait considérablement le contrôle des plateformes en ligne. Si la majorité des députés a choisi la voie de la ratification, une poignée d’élus a préféré marquer sa différence.

Au moment du vote, l’unanimité n’était pas au rendez-vous : sept députés se sont abstenus et deux ont voté contre. Bien que minoritaire, cette position forte incarnait un attachement viscéral aux libertés numériques. Loin d’être un rejet en bloc de la sécurité publique, cette démarche se voulait une alerte. Pour ces parlementaires, la question fondamentale était de savoir comment protéger l’État sans sacrifier les droits des citoyens sur l’autel de la surveillance.

Ces neuf élus n’ignoraient pas les dérives du web. En réalité, leur inquiétude portait sur les dérapages futurs d’un encadrement trop rigide. Ils craignaient que des mesures présentées comme exceptionnelles ne se transforment, au fil du temps, en de redoutables outils de restriction des libertés publiques.

Le pluralisme, garant de la maturité politique

Cette séquence rappelle opportunément que le Parlement n’est pas une simple chambre d’enregistrement des désirs gouvernementaux. C’est le sanctuaire de l’esprit critique. En démocratie, l’abstention et le vote contre ne relèvent pas de la rébellion systématique ; ils illustrent la vitalité du pluralisme et enrichissent le débat législatif.

Face aux coupures de réseaux qui affectent aujourd’hui le quotidien des Gabonais, ces neuf voix résonnent désormais comme une prophétie lucide. Elles prouvent qu’un législateur doit voir au-delà de l’urgence du moment pour anticiper l’impact de la loi sur les générations futures.

L’histoire politique démontre souvent que les minorités d’hier finissent par avoir raison avant tout le monde. Dans une République mature, la solidité des institutions ne s’évalue pas à la taille de sa majorité, mais à son aptitude à écouter ses sentinelles. Ces neuf parlementaires ont simplement vu plus tôt ce que l’avenir était sur le point de révéler.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 21 juin 2026 à 17h21min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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