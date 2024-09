Gabon : 100 Kits scolaires offerts par l’honorable Ella Engongah aux enfant défavorisés du 2ème arrondissement

Follow on X

L’école publique de Cité Mebiame a servi de cadre à la cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants du 2ème arrondissement de la commune de Libreville ce samedi 7 septembre 2024. Une initiative du député de la transition Lionel Ella Engongah qui vise à soulager les familles en difficultés en cette période de rentrée académique 2024-2025 avec 100 kits scolaires destinés aux enfants de la 1ère à la 5ème année.

C’est sous une journée ensoleillée que la distribution de ces kits s’est tenue dans les locaux de l’école publique de la Cité Mebiame. En présence des députés de la transition Lionel Ella Engongah, Marcel Libama, des chefs de quartiers ainsi que d’une parterre de journalistes. A cet effet, celui qui se bat depuis années pour de meilleures conditions carcérales a apporté des sacs, des crayons, des stylos, des gommes, des gourdes, des ardoises et autres pour ses petits frères et sœurs.

« L’éducation est la plus belle arme qui peut transformer le monde »

Au cours de son allocution, le député a déclaré d’entré de jeu « Nous sommes ici pour partager ces kits scolaires, ce n’est pas grand chose, Nelson Mandela disait que « l’éducation est la plus belle arme qui peut transformer le monde » Et nous croyons que c’est à travers l’éducation que notre pays peut véritablement changer. Et pour ce faire, ça nécessite des moyens. Chacun apporte sa pierre à l’édifice pour la construction de notre pays ». Un projet bien accueilli par les parents d’élèves présents qui n’ont cessé de remercier le bienfaiteur.

Ainsi, celui qui a fait du CP1 au CM2 à l’école publique de la Cité Mebiame a tenu à octroyer des conseils aux pères et mères de familles « Nous en tant que parent nous devons veiller sur les enfants pour éviter le phénomène des violences scolaire, les déviances afin que les résultats scolaire soient honorifique. Pour que ça nous encourage à continuer ». Non sans manquer de souligner qu’il s’agit d’un projet qui se veut annuel. « Ce n’est que la première on aurait voulu donner à tous le monde mais les moyens sont limités c’est pourquoi nous avons commencé par 100 kits » a-t-il martelé.