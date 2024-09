Gabon : 500 kits scolaires offerts aux élèves défavorisés du 4e arrondissement !

Ecouter l'article

Dans un geste significatif de solidarité, 500 kits scolaires ont été remis aujourd’hui aux élèves issus de familles démunies dans le 4ème arrondissement de Libreville. Cette distribution a eu lieu sous l’égide de Tchandy William, représentant le vice-premier ministre de la transition, Alexandre Barro Chambrier, qui a voulu répondre à l’urgence sociale en permettant à ces enfants de pouvoir regagner les salles de classes dès lundi.

C’est au stade de Basketball d’Awendjé dans le 4ème arrondissement de Libreville que s’est tenue la cérémonie de remise de kits scolaires à 500 apprenants recensés dans ladite circonscription territoriale. L’initiative, qui s’inscrit dans le cadre des efforts de la transition pour soutenir les familles vulnérables, vise à garantir que chaque enfant puisse reprendre le chemin de l’école avec le matériel nécessaire à leur réussite académique.

L’élan solidaire en première ligne !

Les kits, composés de fournitures essentielles telles que cahiers, stylos, crayons, et autres accessoires scolaires, ont été remis aux bénéficiaires lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Awendjé. Tchandy William a souligné l’importance de cette aide dans un contexte économique difficile, affirmant que le soutien aux familles en situation précaire est une priorité pour le gouvernement de transition. « Nous voulons dire que cette action est le fruit d’un père, d’un éminent enseignant envers l’avenir du pays », a-t-il souligné.

Cette distribution marque un pas important vers la réduction des inégalités éducatives et le renforcement du capital humain du pays. Les parents et élèves ont exprimé leur gratitude pour cette aide précieuse, qui leur permettra de commencer l’année scolaire dans de meilleures conditions. Si cette donation n’a bénéficié qu’aux apprenants des classes de primaire notamment de la première à la 5eme année, les bienfaiteurs ont d’ores et déjà annoncé que cette action devra se pérenniser avec un plus large champ d’élèves.