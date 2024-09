Samu social : 5726 scanners réalisés gratuitement en 2 ans 

Ecouter l'article

Le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais a rendu public son rapport d’activité à l’ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le mardi 03 août 2024. Ainsi la structure médicale à pu réaliser en 2 ans, 5726 examen de scanners et ce manière gratuite précise le document.

Le scanner est un outil indispensable qui permet la réalisation approfondie des examens. Le dimanche 7 août 2022, le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) social gabonais avait, par l’entremise de son coordinateur général, le Dr. Wenceslas Yaba, mis en service son scanner entièrement gratuit. Une première dans la sous-région et dans notre pays puisque grâce à cette machine dernière génération 5726 compatriotes ont pu faire cet examen sans débourser quoique ce soit et ce en 2 ans de mise en service.

Toute chose qui a permis aux populations vulnérables de ne plus faire face à la peur d’être refouler dans les structures par manque de moyens pour réaliser des scanners. Quand on sait que le montant à débourser pour effectuer un scanner thoracique est de 100 000 FCFA, un montant qui n’est pas à la portée de tous. Rendre le scanner strictement gratuit est une initiative à féliciter et qui démontre la ferme volonté du Dr. Wenceslas Yabas d’aider l’Etat à lutter contre les décès évitables

Le Samu social, toujours aussi proche des personnes démunies

Depuis 7 ans d’existence, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais dirigé par le Dr. Wenceslas Yaba tient à accomplir un objectif à savoir satisfaire le plus grand nombre des compatriotes en difficulté afin que ces derniers aient accès aux soins de santé de qualité. D’ailleurs le rapport des activités du Samu social sous le comité pour la transition et la restauration des institutions précise que 1 788 000 Gabonais ont été pris en charge par le Samu social à travers des services divers, toute chose qui a permis à l’Etat gabonais 142, 73 milliards de FCFA de 2017 à 2024.