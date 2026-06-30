A La UneDerniers articlesJUSTICE

Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ?

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 10h29min
1 586 Temps de lecture 1 minute
Col. Ulrich Manfoumbi Manfoumbi lisant le communiqué © D.R.
Ecouter l'article

Plus de deux ans après la diffusion du communiqué n°55 du Comité de Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI), le dossier Delta Synergie semble s’être enlisé dans les méandres du mutisme d’État. Pourtant le 21 mars 2024, le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi,alors porte-parole de la transition et aujourd’hui Ministre des Transports, annonçait avec bravoure un audit général, financier et patrimonial de cette holding tentaculaire.

En tout état de cause, cette promesse de démêler l’écheveau dans ce bourbier à crabes répondait à l’urgence de « réappropriation par le peuple gabonais de son patrimoine matériel ». Pourtant, 2 ans après, l’opinion publique y perçoit avec déception un engagement sans lendemain. Si le procès de la Young Team était choquant avec des montants exorbitants, une audience sur la nébuleuse Delta Synergie incarne devrait entraîner des accidents vasculaires cérébraux (AVC) aux Gabonais appelés à supporter la précarité.

Delta Synergie plus forte que la 5eme République ?

Delta Synergie était-il le cœur financier du système Bongo Ondimba ? La réponse est donnée par un rapport du cabinet Fénéon & Delabrière Associés. Selon ces experts de la comptabilité et de l’audit, ce conglomérat détiendrait des participations dans une cinquantaine d’entreprises à travers le pays. On parle de 60,69 % chez l’assureur OGAR, 50 % dans le géant du BTP SOCOBA, ou encore des parts dans le secteur bancaire notamment 5,2 % à l’UGB et énergétique dont 17 % à Petro Gabon. Sapristi !

Ce maillage économique, perçu comme le fruit de captations de ressources publiques sur plus d’un demi-siècle, place d’emblée la holding au centre des attentes populaires. Alors que Brice Clotaire Oligui Nguema affiche une doctrine de rupture face à l’impunité, illustrée par l’incarcération de Pascal Ogowé Siffon et Alain-Claude Bilie-By-Nze, l’absence de restitution des actifs de Delta Synergie interroge. Pour consolider sa légitimité politique, le pouvoir actuel se doit de lever l’opacité sur cette nébuleuse corporatiste.

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 10h29min
1 586 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Gabon : qui pour poursuivre l’œuvre de protection envers la veuve et l’orphelin ?

30 juin 2026 à 10h37min

Défilé du 17 août : Boulevard du Bord-de-mer fermé ce samedi 4 juillet

30 juin 2026 à 8h23min

CEAG : vers un nouveau modèle de distribution au Gabon

30 juin 2026 à 8h11min

PLFR 2026 : trois plateaux sportifs maintenus à Ndjolé, Bifoun et Lambaréné

30 juin 2026 à 7h42min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

🔴[FlashInfos] Axe Bambouchine- Montalier Bangolo : à quand la réhabilitation ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Axe Bambouchine- Montalier Bangolo : à quand la réhabilitation ?
🔴[FlashInfos] Afrique subsaharienne : la Banque mondiale prévoit un recul de 0,3 % 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Afrique subsaharienne : la Banque mondiale prévoit un recul de 0,3 %
🔴[FlashInfos] Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ?
[#Reportage] National D2 : le CF Mounana sacré champion 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] National D2 : le CF Mounana sacré champion
[#Reportage] Afrique subsaharienne : la Banque mondiale projette une croissance en recul de 0,3% en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Afrique subsaharienne : la Banque mondiale projette une croissance en recul de 0,3%
[#Reportage] Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page