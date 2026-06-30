Audit Delta Synergie : le communiqué 55 du CTRI est-il déjà oublié ?

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Plus de deux ans après la diffusion du communiqué n°55 du Comité de Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI), le dossier Delta Synergie semble s’être enlisé dans les méandres du mutisme d’État. Pourtant le 21 mars 2024, le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi,alors porte-parole de la transition et aujourd’hui Ministre des Transports, annonçait avec bravoure un audit général, financier et patrimonial de cette holding tentaculaire.

En tout état de cause, cette promesse de démêler l’écheveau dans ce bourbier à crabes répondait à l’urgence de « réappropriation par le peuple gabonais de son patrimoine matériel ». Pourtant, 2 ans après, l’opinion publique y perçoit avec déception un engagement sans lendemain. Si le procès de la Young Team était choquant avec des montants exorbitants, une audience sur la nébuleuse Delta Synergie incarne devrait entraîner des accidents vasculaires cérébraux (AVC) aux Gabonais appelés à supporter la précarité.

Delta Synergie plus forte que la 5eme République ?

Delta Synergie était-il le cœur financier du système Bongo Ondimba ? La réponse est donnée par un rapport du cabinet Fénéon & Delabrière Associés. Selon ces experts de la comptabilité et de l’audit, ce conglomérat détiendrait des participations dans une cinquantaine d’entreprises à travers le pays. On parle de 60,69 % chez l’assureur OGAR, 50 % dans le géant du BTP SOCOBA, ou encore des parts dans le secteur bancaire notamment 5,2 % à l’UGB et énergétique dont 17 % à Petro Gabon. Sapristi !

Ce maillage économique, perçu comme le fruit de captations de ressources publiques sur plus d’un demi-siècle, place d’emblée la holding au centre des attentes populaires. Alors que Brice Clotaire Oligui Nguema affiche une doctrine de rupture face à l’impunité, illustrée par l’incarcération de Pascal Ogowé Siffon et Alain-Claude Bilie-By-Nze, l’absence de restitution des actifs de Delta Synergie interroge. Pour consolider sa légitimité politique, le pouvoir actuel se doit de lever l’opacité sur cette nébuleuse corporatiste.