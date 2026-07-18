Football : Mbigou accueille la 2ᵉ édition de la Coupe André Avelin Gnembou Moutsona

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Du 3 au 16 août 2026, la commune de Mbigou accueillera la deuxième édition de la Coupe André Avelin Gnembou Moutsona. Initiée par le vénérable Terrence Gnembou Moutsona, sénateur du département de la Boumi-Louetsi, cette compétition de football réunira huit équipes locales autour des valeurs de fraternité, de dépassement de soi et de mémoire. Au-delà du sport, le tournoi rend hommage à une personnalité qui a marqué l’histoire administrative, militaire et politique du Gabon.

Après une première édition réussie, la Coupe André Avelin Gnembou Moutsona revient avec une nouvelle ambition : devenir un rendez-vous sportif itinérant au sein du département de la Boumi-Louetsi. Pour cette deuxième édition, c’est Mbigou, premier siège du département, qui aura l’honneur d’accueillir la compétition du 3 au 16 août 2026. À travers cette initiative, le sénateur Terrence Gnembou Moutsona entend faire du football un véritable vecteur de cohésion sociale, de rassemblement de la jeunesse et de valorisation des talents locaux, tout en perpétuant la mémoire d’un homme dont le parcours demeure une source d’inspiration.

Un hommage à André Avelin Gnembou Moutsona

Le tournoi porte le nom d’André Avelin Gnembou Moutsona, ancien secrétaire d’État, ancien maire adjoint de Libreville et général de l’armée gabonaise. Sa carrière fut également marquée par sa formation à la prestigieuse École spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM), fondée par Napoléon Bonaparte en 1802 et reconnue comme l’une des plus grandes écoles militaires au monde.

En associant son nom à cette compétition, les organisateurs souhaitent transmettre aux jeunes générations les valeurs de discipline, d’engagement, de mérite et de service de la Nation qu’il a incarnées tout au long de son parcours.

Huit équipes en lice pour le trophée

Cette édition réunira huit équipes issues de Mbigou et de ses environs, réparties en deux groupes.

Poule A : Lebani FC, AS Nguedi, Vieux Poumons, AS Bolapessa. Poule B : Mouyikou FC, Itsiba FC, Koto Sport, Dienga FC. Durant près de deux semaines, ces formations tenteront de décrocher le trophée dans une ambiance qui s’annonce festive et conviviale.

Les organisateurs invitent d’ores et déjà les populations de la Boumi-Louetsi, ainsi que les amoureux du football, à venir soutenir leurs équipes respectives. Qu’ils soient supporters de AS Bolapessa, Lebani FC, AS Nguedi, Vieux Poumons, Koto Sport, Mouyikou FC, Dienga FC ou Itsiba FC, tous sont attendus pour faire de cette deuxième édition une véritable fête populaire, où le sport sera également un hommage vivant à l’héritage d’André Avelin Gnembou Moutsona.