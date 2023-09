Football : avec seulement 12 victoires en 28 matchs, Patrice Neveu va-t-il rester ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

4 ans après son arrivée à la tête de la sélection gabonaise de football, Patrice Neveu peut difficilement se targuer d’avoir un bilan positif à défendre. D’ailleurs, en 28 rencontres disputées, le technicien français n’enregistre que 12 victoires contre 10 défaites et 6 matchs nuls.

Alors que ses troupes ont lamentablement échoué à Nouakchott face à une équipe Mauritanienne plus que prenable, Patrice Neveu est identifié comme le seul responsable de cette débâcle. Coaching approximatif, impuissance après des faits de jeu défavorables, le sélectionneur des Panthères du Gabon serait davantage une source de stress plutôt que de sérénité.

Patrice Neveu et son entêtement tactique qui agace !

Si les Panthères du Gabon ont eu le mérite de débuter ces éliminatoires de la plus belle des manières avec des victoires et un match nul, la suite décisive a été chaotique. Pour les observateurs en l’occurrence, Eric Mouloungui, Patrice Neveu ne serait pas « fort » et aurait perdu les pédales. Et cette faiblesse a été perceptible avec le retour du duo Aubameyang-Lemina.

Si la double rencontre contre le Soudan avait suscité des doutes avec l’inefficacité de l’attaque, les finales du groupe contre les Léopards et les Mourabitounes ont vite fait de démontrer les faiblesses du coach. En point d’orgue, la titularisation de Didier Ibrahim Ndong dans l’axe de la défense alors qu’il y a des joueurs de poste disponibles. Que dire du milieu à 2 facilement débordé ?

Vers la résiliation unilatérale du contrat pour défaut de résultats ?

C’est l’hypothèse qui germe après le cauchemar de Nouakchott. Une élimination pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire qui ne passe absolument pas. Et ce, en tenant compte du scénario ubuesque qui a vu notre équipe réaliser une triste prouesse de 3 défaites d’affilée. Ce qui alourdi son nombre de défaites. Passant de 7 à 10.

Avec un bilan famélique de 12 victoires en 28 rencontres dont 10 défaites et 6 nuls, difficile d’entrevoir un meilleur avenir avec Patrice Neveu. L’état-major du football Gabonais serait déjà en train de scruter la possibilité éviction de ce dernier. D’aucuns évoquent même une réunion d’urgence du Comité exécutif de la Fegafoot. l’État pour sa part ne s’est pas exprimé sur le contrat qui court jusqu’en 2025.