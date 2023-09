Mitzic : Joannick Ngomo Obiang offre une salle multimédia au lycée Moïse Nkoghe Mve

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC) Joannick Ngomo Obiang a, par l’entremise d’un émissaire, procédé le lundi 11 septembre 2023 à la remise d’une importante donation, notamment une salle multimédia au lycée Moïse Nkoghe Mve de la commune de Mitzic dans le département de l’Okano. Ainsi, l’établissement va se doter d’une salle multimédia entièrement équipée de matériel informatique flambant neuf. Un geste qui s’inscrit dans la volonté de ce responsable de contribuer à l’amélioration des conditions d’apprentissage dans cette localité.

Le lundi 11 septembre 2023, alors que le personnel administratif, d’encadrement et pédagogique du Lycée public Moïse Nkoghe Mve de Mitzic, chef-lieu du département de l’Okano effectuait sa rentrée administrative pour l’année scolaire 2023-2024, les responsables de cet établissement secondaire public de plus de 1700 élèves réceptionnaient un important don. Composés de matériel informatique, didactique et d’entretien d’espaces verts, ces équipements ont été offerts par le Directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), Joannick Ngomo Obiang.

C’est des mains de Larry Norbert Oyé, émissaire de Joannick Ngomo Obiang que ce dernier a tenu à répondre aux préoccupations de ses compatriotes notamment en matière d’éducation. Une dotation qui devrait permettre l’apprentissage et la maîtrise des outils informatiques, aux apprenants du Lycée public Moïse Nkoghe Mve. Un don composé de 10 ordinateurs de bureaux complets de marque HP et qui devrait contribuer à la mise en place d’une salle informatique. « À travers ce geste de haute portée sociale, M. Joannick Ngomo Obiang vient concrétiser une promesse qu’il avait faite aux responsables du lycée, il y a un mois, de leur offrir une salle informatique en ce début d’année scolaire », a déclaré l’émissaire.

Une grande joie pour les bénéficiaires

Un geste que n’a pas manqué de saluer Jean Paul Verger Effe Nnang, proviseur dudit lycée. « Au cours d’un récent passage au sein de notre établissement, M. Joannick Ngomo Obiang avait constaté que dans notre lycée, il n’y avait pas d’initiation à l’informatique. Chose inconcevable au 21e siècle. Il a donc promis de nous doter en matériel informatique. Aujourd’hui, c’est chose faite. Nous lui sommes très reconnaissants, parce qu’il a tenu sa promesse », a déclaré le chef d’établissement.

Un matériel qui vient en complément des autres kits remis le 13 août dernier par le bienfaiteur lui-même aux responsables de l’établissement. Ce matériel pourra contribuer, un tant soit peu à l’épanouissement, à l’encadrement et à la formation des jeunes lycéens, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail du corps enseignant dudit établissement secondaire.