Gabon : Oligui Nguema dénonce la lenteur de la mise en place de la décentralisation

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a exprimé son insatisfaction face à la lenteur du processus de décentralisation au Gabon. Lors du Conseil des ministres du jeudi 15 octobre 2026, le chef de l’État a relevé le décalage entre les ambitions de réforme territoriale et les difficultés auxquelles demeurent confrontées les collectivités locales. Une observation qui remet au premier plan la question du transfert effectif des compétences et des moyens financiers aux administrations territoriales.

Présentée comme un levier de modernisation de l’action publique et de développement des territoires, la décentralisation peine encore à produire les transformations attendues au Gabon. Alors que les collectivités locales sont appelées à jouer un rôle accru dans la gestion des affaires de proximité, leur capacité d’intervention demeure une préoccupation majeure. En pointant la lenteur du processus, Brice Clotaire Oligui Nguema remet sur la table un chantier institutionnel dont la réussite dépend autant de la volonté politique que de la disponibilité des ressources humaines, techniques et financières.

Une réforme territoriale qui peine à avancer

Dans le communiqué final du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, le président de la République a relevé que « la décentralisation progresse trop lentement », alors même que les difficultés s’accumulent au sein des collectivités locales. Ce constat traduit une préoccupation quant au rythme de mise en œuvre des réformes destinées à rapprocher les décisions publiques des populations.

La décentralisation repose notamment sur le transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales, afin de leur permettre d’assumer davantage de responsabilités dans la gestion des services et des équipements de proximité. Toutefois, ce transfert ne peut produire les effets attendus sans une clarification des attributions respectives de l’administration centrale et des autorités locales.

Le financement des collectivités au cœur des enjeux

Au-delà du cadre juridique, la question des ressources financières constitue l’un des principaux défis de la décentralisation. Les collectivités doivent disposer de moyens suffisants et prévisibles pour assurer leurs missions, entretenir les infrastructures locales et répondre aux besoins des populations.

La disponibilité de personnels qualifiés, l’amélioration des procédures administratives et le renforcement des capacités de gestion représentent également des conditions essentielles. Sans accompagnement adapté, le transfert de nouvelles responsabilités pourrait accroître les difficultés des administrations locales plutôt que renforcer leur efficacité.

Passer des orientations aux transferts effectifs

Si le chef de l’État a clairement exprimé son impatience, le communiqué gouvernemental ne précise ni calendrier d’accélération, ni nouvelles mesures financières ou administratives destinées aux collectivités. Il ne détaille pas davantage les compétences dont le transfert serait prioritaire.

La prochaine étape consistera donc à traduire cette orientation en décisions opérationnelles, assorties de moyens et d’un dispositif de suivi. Pour les communes et les autres collectivités territoriales, l’enjeu reste de disposer d’une autonomie réelle leur permettant de répondre aux attentes de leurs administrés. Car la décentralisation ne se mesure pas seulement à l’existence de textes, mais à la capacité des territoires à décider, à agir et à financer leurs propres priorités.